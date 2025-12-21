重視日台合作！自民黨高層今起接力訪台 料晤賴清德

日本自民黨代理幹事長萩生田光一。取自萩生田光一臉書



日本自民黨代理幹事長萩生田光一將於今日（12/21）訪問台灣，前外務大臣河野太郎亦將隨後來台。日本媒體指出，在日中關係惡化之際，執政黨持續安排訪台行程，可謂是重視日台合作的表現。

日本TBS電視台報導，萩生田光一為現任日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」（日華懇）的幹事長，今日稍早已從東京羽田機場啟程，偕同東京都八王子市的議員們，展開為期3天的訪台行程。

據外交部本月16日宣布，近30位日本議員近期將訪台，包含萩生田光一，以及前法務大臣鈴木馨祐以及「台灣女婿」前農林水產副大臣瀧波宏文等人。

知情人士透露，此次自民黨高層訪台正在安排與總統賴清德進行會談。日本媒體預估，在日本首相高市早苗的「台灣有事」發言導致日中關係緊張之際，此訪將引發北京反彈。

日本媒體此前亦透露，自民黨幹事長代理井上信治與日本前外務大臣河野太郎等「麻生派」6人，將在本月24日起訪問台灣3天，並正在協調與賴清德會面。這意味著到過年前，將有超過30名日本國會議員來台訪問。

日本時事通信社則指出，在中國對台施壓、對日強硬的當下，自民黨高層及國會議員接連不斷的訪台，可謂是重視日台合作的表現。保守派的資深議員強調，日本必須以堅定的態度面對中國。

另一方面，跨黨派的「日中友好議員聯盟」此前便著手籌畫，在17日臨時國會閉幕後率團訪問中國，但隨著日中關係轉趨緊張，該聯盟本月雖曾與中國駐日大使吳江浩進行檯面下接觸，但進展有限，聯盟幹部坦言「現階段形勢嚴峻」。

隨著中國本月起對日本航空自衛隊戰機進行雷達照射等軍事威嚇行動，北京對應高市「台灣有事」發言的手段逐步升級，加上自民黨議員接連訪台，日中友好議員聯盟幹部憂心表示：「中國態度將愈發強硬。」

