重視水利工程「安全與廉能」！南市水利局辦理「安全優先」實戰訓練

記者陳佳伶／新營報導

為精進水利工程管理品質、落實工地安全，南市水利局二十一日在安平水資源回收中心舉辦「安全優先」實戰訓練，邀請市府政風處、職訓專家進行專題演講，期許透過法治觀念與實務經驗的碰撞，強化基層人員及施工團隊的安全防護意識，保障勞工權益與公共工程品質。

南市政風處科長李裕萍，以「廉能確保高品質」為核心，深入淺出講解廉能與工程品質的連帶關係；強調在公平、公正、透明的執行環境下，才能杜絕偷工減料，確保每一分公帑都轉化為堅實的水利建設，讓機關同仁在依法行政的基礎上，勇於任事，守護市民安全。

台南職業訓練中心講師郭榮源，以「營造業工程案例分享與預防措施」為題，鎖定水利工程中最具風險的三大領域：臨水作業，針對感電與落水預防機制進行深度剖析；侷限空間，針對汙水下水道及箱涵作業之缺氧、中毒預防；倒塌危險管制，強化土方開挖與支撐作業的結構安全管制。

透過豐富的「故事化案例」引導，透過真實發生的工程事故與成功預防經驗，讓第一線工程人員與監造同仁深切體會到「安全預防」不只是規定，更是維護自身安全與職涯權益的最後一道防線。

市府說，安全與品質是水利建設的生命線；將持續強化各項安全訓練，落實工地巡檢，達成「零職災、高品質」的廉能施政目標。