重視身障婦女權益 市府打造友善育兒共融城市

南市府社會局永華婦女福利服務中心於十一至十二月間辦理系列友善共榮活動，呼籲各界重視障礙者女性及其家庭需求。(南市府社會局提供)

記者王勗∕台南報導

為深化婦女福利服務並回應多元家庭需求，南市府社會局永華婦女福利服務中心於十一至十二月間辦理系列友善共榮活動，以障礙者女性育兒及親職陪伴為核心議題，透由工作坊與跨部門合作，推動友善遊戲空間與社會共融理念，計邀集一四五人次參與，期能讓障礙者女性及其家庭的隱性需求能被各界重視。

永華婦女福利服務中心自去年推動友善遊戲共融方案，帶領障礙者女性及其子女至室內外公共空間進行遊戲體，透過障礙主題影視討論、資源地圖繪製及親子共融遊戲設計等，製作宣導圖卡並於南市安平區親子悠遊館進行實體宣導。

廣告 廣告

今年十一月至十二月間，永華婦女福利服務中心推動「Play For All! 啟動友善遊戲共融 II」方案，推動友善遊戲空間與社會共融理念，聚焦於視障、聽障及肢體障礙等，培力障礙女性成為宣導大使。今年也邀請前期參與者擔任種子成員，支持新成員投入討論與行動，讓障礙者女性從服務參與者，逐步轉化為經驗分享者與倡議推動者，助力幫助障礙者女性提升自我價值與社會參與感。

市長黃偉哲強調，南市府特別重視性別平權與身心障礙者權益，從育兒、陪伴到社會參與方面打造全方位身心障礙者友善政策與福利措施，積極回應身心障礙者在公共空間與家庭角色中所面臨的不利處境，希望打造台南成為共融城市、落實《身心障礙者權利公約》精神。