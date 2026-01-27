重視選區內校園環境 王定宇、陳皇宇赴關廟區五甲國小現勘
[Newtalk新聞] 一向重視選區內校園環境的立委王定宇今（27）日偕同台南市議員陳皇宇，前往關廟區五甲國小，就校地地坪破損、樹根隆起及通學步道老化、體育設施優化等改善工程，進行現勘。
王定宇說，自 113 學年度起，在他的積極爭取下，關廟區五甲國小的校園改善工程，已獲得中央地方1,700 萬經費的挹注。
他強調，提供孩童一個安全、優質的學習環境，是政府最基本的責任。下階段的校園改善計畫，將更為全方位，除五甲國小校園設施老舊問題的解決外，他已透過跨年度計畫，分階段在 113 與 114 年間，中央地方爭取約1,700萬經費，讓學校的校園地坪破損、老舊磁磚、花台及樹根隆起、體育設施優化等問題，儘速獲得解決。
王定宇進一步強調，孩童在學校的時間很長，校園裡的每一塊地坪、每一條步道，關係著孩童受傷的可能性。讓孩子在優質、安全無虞的環境中學習，不只是教育目標，更是從政者的責任與義務，未來，他會持續關注工程進度，確保施工品質，讓選區內的校園更加安全。
市議員陳皇宇指出，五甲國小是地方重要的基礎教育場域，透過立委在中央，議員在地方的攜手合作，他樂見地方校園的改善，能快速獲得解決。
