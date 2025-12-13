重訂聘僱外國技術人力規定 勞動部：加薪至少2000元

勞動部日前稱2026年起將開放旅宿業聘僱外國技術人力，工作內容包括房務、清潔、櫃檯與餐飲等。（報系資料照）

依行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」，宣稱旅宿業及商港碼頭業為本勞加薪2000元才能獲得1名外國技術人力配額，但勞動部原本預告的「雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法」草案雇主最低只要加薪1元就可獲得外國人名額惹議，據悉，勞動部已規劃會要求比照藍領審查標準製造業加薪方案，要求雇主明定至少要加薪2000元才能獲得名額，由於改查核薪資總額，查核難度恐怕會進一步提高。

依原先預告的外國技術人力辦法指出，只要調高月投保薪資至少一級即可獲得外國人聘僱名額，並未明定要加薪2000元、引發外界擔憂恐怕只要加1元就符合規定；勞動部重新規劃應在取得許可後，以不低於中央主管機關所定數額（目前規劃為2000元）調整月投保薪等級最低的勞工薪資總額至少1個級距才能取得名額。

勞動部先前提及「跨國勞動力精進方案」時強調若有勞工離職，應在找另一名勞工加薪，法規中並無相關規範，且修正後擬要求雇主應提供「薪資總額」、查核難度恐怕更高。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示， 將另外訂定查核規範予跨國勞動力事務中心查核之用。

至於外國技術人力薪資、技術門檻，招募前的國人合理薪資水準、引進方式並未在辦法中明定，仍要待勞動部公告。

