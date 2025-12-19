重訊／就說裕隆連兩天狂飆不單純 嚴陳莉蓮盤算成了納智捷轉讓鴻華

裕隆將Luxgen移轉出去，卸下包袱後變輕裝，鴻華先進拿到Luxgen，有實績成說服國際客戶的關鍵籌碼。圖／Luxgen

裕隆開完董事會後，董事會將百分之百自有品牌納智捷（Luxgen），以7.876億元賣給鴻華先進，鴻華先進將全盤接收納智捷現有銷售公司、經銷據點、公司人員，不過，納智捷的IP品牌仍然保留在裕隆手上。

鴻華先進上午開完董事會，下午裕隆跟著開董事會，討論的重點與之前傳了一段時間的話題有關裕隆要將納智捷（Luxgen）賣給鴻華先進有關。納智捷其實是一個特別的存在，它的特別在於它是台灣第一個正港本土「電動車」品牌，也是鴻海切入電動車後，第一個跑得起來的實績。現在路上看到的n7，就是鴻華先進設計、裕隆三義廠生產、納智捷負責賣和維修，這條分工線到目前為止，在台灣已經賣破萬台。

不過，問題也正好卡在這裡。鴻華先進的大股東一邊是鴻海（45.62％），一邊是裕隆（43.83％），而它最重要、現在幾乎是唯一的大客戶，就是納智捷。也就是說，車是鴻華先進設計的、工廠是裕隆的，但品牌卡在中間，這樣的結構需要進一步進行有效整合。鴻華先進想打海外市場，希望以自己的品牌形象出發，未來會以Foxtron延伸概念（品牌名稱還沒確定）去發展自有品牌。

最近，市場開始看到一些很關鍵的「小動作」。鴻華先進開始替車款重新取名字：n7改為CAVERA、N5（Model B）改名BRIA、Model E叫ENIZIO。

這不只是改名字而已。因為車名，通常就是品牌的一部分，當命名權開始由鴻華主導，就代表角色正在改變，不只是單純代工這麼簡單。再把時間拉遠一點看，整個故事就更清楚了。

鴻海在電動車這一塊，目標一直很明確，就是要做全球最大的電動車設計＋代工平台（CDMS）。納智捷n7只是剛開始的第一步，之後和日本三菱合作的Model B，未來會掛上Mitsubishi的廠徽，在2026年後銷往紐澳市場。鴻海儘管開始規劃自己的乘用車生產線。但在那之前，實際生產還是交給裕隆三義廠，成為現階段關鍵的製造角色。



