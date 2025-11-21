重訊／新光人壽董事會拍板：終止北士科T17、T18地上權契約

新光人壽董事會一致通過與北市府合意終止T17、T18地上權，兩筆輝達屬意、北士科關鍵基地正式回到北市府手中。圖／陳宏銘攝

台新新光金控今(21)日發布重訊，旗下新光人壽正式與台北市政府就北投士林科技園區T17與T18兩筆市有土地的地上權契約達成合意解約。此舉被外界解讀為「為輝達(NVIDIA)落腳北士科鋪路」的重要一步，也象徵該案朝圓滿方向推進。

台新新光金控董事長吳東亮表示，非常樂見此案能順利取得突破，新光人壽願意在符合程序與權益保障的前提下，釋出兩筆關鍵基地的地上權，以協助國際級企業落腳台北市，「對台灣產業發展來說，這是一個重要里程碑。」

新光人壽是於110年10月13日透過台北市政府公開招標程序，分別取得T17與T18兩筆土地的地上權：

【T17基地（軟橋段88地號）】

●土地面積：22,860.53平方公尺（約6,915.31坪）

●權利金總額：新台幣28億元（未稅）

【T18基地（軟橋段93地號）】

●土地面積：16,038.87平方公尺（約4,851.76坪）

●權利金總額：新台幣16.02億元（未稅）

兩筆土地皆位於北投士林科技園區，是輝達先前評估的海外企業總部預定地之一。自合約簽訂後至今，新光人壽皆依法履行開發前期義務。

根據重訊，新光人壽董事會於今（21）日分別就T17與T18地上權契約作出一致決議：與台北市政府合意解約，並由北市府返還新光人壽已支出的相關成本。台北市政府將退還、支付給新光人壽權利金、稅金、以及實際支出成本總計44.34億元。

依照北市府與新壽協議內容，新光人壽將塗銷T17與T18地上權登記並返還土地予北市府。台北市政府將給付新光人壽自契約成立至今所投入的相關成本。雙方以合意方式終止契約，過程符合行政法令與招標程序要求。

新光人壽強調，所有解約程序均以保障公司權益、維持財務穩健為原則，對公司財務並無不當影響。

外界普遍認為，新光人壽願意釋出T17與T18，可望重新讓這兩塊基地具備彈性，為後續包含輝達在內的國際企業在北士科落腳創造契機，也成為北市府、產業界、與台新新光金控端共同合作的里程碑事件。隨著解約落定，T17與T18正式回到北市府手中，下一階段的關注焦點就是北市政府與輝達的地上權契約敲定了。



