重訓完這個比補充「乳清」更好！最新研究曝

[NOWnews今日新聞] 運動後許多人會補充香蕉或高蛋白飲料，一方面補充能量，另一方面也幫助受損的肌肉修復、生長，不過食安專家「韋恩」表示，最新的研究指出「希臘優格」是更好的選擇，因為它不僅蛋白質高、低碳水化合物，能補給適當的營養，還具有額外的抗發炎與修復功效，所以這是一個「腸肌軸（gut–muscle axis）」的概念，健康的腸道環境有助於抑制發炎物質生成，讓肌肉恢復更迅速。

食安專家「韋恩」在「韋恩的食農生活」臉書粉專上分享，加拿大研究團隊針對 18～25 歲的健康男性進行為期 12 週的阻力訓練實驗，一組在運動後食用希臘優格，另一組則食用相同熱量的布丁。結果顯示：食用希臘優格者，其體內發炎指標（IL-6、TNF-α）上升幅度明顯較低，而布丁組則出現 TNF-α 增加的情況，顯示發炎程度較高。學者指出：「希臘優格中豐富的蛋白質與發酵活性成分，可能具有抑制肌肉發炎、促進修復的作用。」

與一般乳製品相比，希臘優格不僅含有更高比例的蛋白質，還擁有大量益生菌。這些好菌能改善腸道菌相、平衡免疫反應，進而減少全身性發炎。專家強調，希臘優格是運動後的理想食物。它富含白胺酸（leucine）這種必需胺基酸，能刺激肌肉合成、加速修復，是天然又高效的恢復補給來源。

