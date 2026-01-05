重訓後休息恢復 肌力成長關鍵

醫師洪英俊從自己經驗中體會到「訓練後的休息與恢復」，對於肌力成長的重要性。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義活齡運動中心學員洪英俊醫師，北上參加耶誕老人硬舉大賽脫穎而出，勇奪第3名！展現了驚人的肌力，公開「恢復力」與正確肌力訓練，更強調肌力訓練對於健康的重要性。

洪英俊提到，2025年是他訓練上的一個關鍵轉捩點，他深刻體會到「訓練後的休息與恢復」對於肌力成長的重要性。

洪英俊強調，許多民眾對重訓最大的迷思，就是「練越多、進步越快」，但事實正好相反。他說：「以前我每天在家自主訓練，但進步很慢。」2025年洪英俊與教練討論後改變策略，一週約兩次，每次1小時，在活齡運動中心上課時做訓練，平時在家則針對痠痛的部位，使用電動按摩棒按摩臀肌、後大腿及背部，並補充高單位維他命C，加速肌肉修復，在家如要繼續運動，則做沒運動到的部位，否則就休息，讓肌肉修復。透過這樣的調整，洪英俊的肌肉恢復速度從過去的3到5天，大幅縮短到1天，讓他能夠更有效地進行訓練，不斷突破自我。

「重量訓練的本質，是先破壞肌肉，再讓它修復、重組成更強的狀態。如果只破壞、不修復，反而會讓身體越來越虛弱，甚至增加受傷風險。」因此，除了恢復的重要性，也強調飲食對於肌力訓練的影響。洪英俊表示，訓練前會攝取地瓜等好的澱粉類，提供能量；訓練後則補充約100公克的鷹嘴豆或毛豆等蛋白質，幫助肌肉修復。此外，每天攝取1到2包維他命C，也是他加速恢復的小秘方。擔任洪英俊教練的王皓譽強調，肌力訓練不只是年輕人的專利，對於長輩來說，更能有效預防肌少症、增加骨質密度，降低跌倒的風險。