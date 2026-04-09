重訓後異常出血竟是警訊！網紅子宮內膜病變 距癌症只差一步

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時事網紅敏迪在備孕檢查期間發現子宮內膜癌前病變，經醫師診斷若未及時治療，未來演變為癌症的機率達三成。敏迪透露，自己約2年前開始出現非經期少量出血，近半年情況加劇，甚至曾在重訓課後出現異常出血，惟因未感到疼痛而一度放任不管。

時事網紅敏迪發現子宮內膜癌前病變，她透露自己曾在重訓課後出現異常出血，惟因未感到疼痛而一度放任不管。 （示意圖／Pexels）

敏迪在社群平台分享自身經歷，指出身體的每一滴異常出血都是在試圖與她對話，但她一直選擇忽略。3月中旬為備孕進行子宮鏡檢查時，發現子宮內長出多顆息肉，隨即安排切除手術。原本對後續療程抱持樂觀態度，不料4月初報告出爐，醫師指出檢體顯示為「子宮內膜非典型增生」，屬於癌前病變，且伴隨PTEN蛋白質缺失，等同細胞失去抑制機制。

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敏迪表示，子宮頸抹片檢查只能檢查到子宮頸癌，她的子宮內膜癌必須透過陰道超音波或子宮鏡檢查才能發現，且後者需要舒眠麻醉，屬於小手術，兩種檢查都會造成不舒服的感受。 敏迪進一步說明，子宮內膜癌好發於45至60歲年齡層，且有年輕化的趨勢，但像她這樣不滿40歲的女性患者並不多見。

她坦言過去總是樂在工作，完全不覺得疲累，如今才發現當大腦在追求快樂與成就時，身體一直在後頭拚命追趕。 所幸在及早發現下，敏迪目前尚未發展成癌症，治療方式以口服高劑量黃體素為主，用以抑制子宮內膜異常增生。同時她也將調整生活型態，包括展開減重計畫與降低工作強度，以避免身體過度抵抗黃體素帶來的疲倦及憂鬱副作用。

敏迪表示，暫時無法親自懷孕難免感到失落，但能換回健康已是最大幸運。她將備孕計畫延後，專心調養身體，並形容這個還沒出生的孩子是「拯救我生命的小福星」。

剛新婚1年的敏迪(左)意外發現子宮內膜癌前病變，她表示暫時無法親自懷孕難免感到失落，但能換回健康已是最大幸運。（圖／翻攝自敏迪 臉書）

根據台中榮總衛教資料指出，子宮內膜癌在國內、外均屬於停經後婦女較常見的癌症，最常見症狀為停經後出血。從國外的研究發現若干證據顯示至少部分子宮內膜癌的發生與雌激素有密切的關係。從流行病學的研究中更可發現，更年期婦女荷爾蒙補充療法中，若僅單獨使用雌激素，而沒有併用黃體素，子宮內膜癌的發生率會增加4到8倍。但如合併使用，不但不會增加子宮內膜癌的發生率，甚至有文獻指出反而比不使用荷爾蒙補充療法者有較低子宮內膜癌發生的機會。

中榮提醒，任何年齡的婦女若有不正常出血的現象，都應把此症的可能性牢記在心。

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