重訓時可以憋氣嗎？專業醫解答：做錯害脊椎失去支撐 導致受傷

醫師王思恒表示，人若在重負荷下刻意強迫呼吸（洩氣），反而會讓脊椎失去支撐，增加受傷風險。（圖／取自王思恒的臉書）

許多人疑惑，大重量訓練時可否憋氣？醫師王思恒表示，此時不應吐氣。因為當大腦偵測到極限重量（如大重量深蹲），它會自然指揮身體閉氣來保護中軸。「這是一種保護機制，」若在重負荷下刻意強迫呼吸（洩氣），反而會讓脊椎失去支撐，增加受傷風險。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，民眾做大重量訓練時應該憋氣，別把救命的「氣」給吐掉了！就像一個沒開封的可樂罐上，它堅固得驚人，甚至能承受一個成年人的體重，但若把拉環拉開（洩氣）之後，人再站上去，罐子瞬間就會被踩扁。

王思恒說明，在生理學上，這叫做「伐氏操作」或「努責現象」。當人深吸一口氣並憋住，人的腹腔就像那個充滿氣體、未開封的可樂罐。這股強大的腹內壓會從內部支撐著脊椎，效果就像配戴了一條天然重訓腰帶。

大重量訓練時 別對抗身體的本能

他表示，當大腦偵測到極限重量（如大重量深蹲），它會自然指揮身體閉氣來保護中軸。這是一種保護機制，若在重負荷下刻意強迫呼吸（洩氣），反而會讓脊椎失去支撐，增加受傷風險。

王思恒並表示，閉氣時血壓的確會暫時上升，但這是正常的生理適應，「對於血管彈性正常的健康人，這種短暫的壓力波動完全在身體可承受範圍內。」他表示，重訓其實很安全，統計數據顯示，重量訓練發生猝死或嚴重意外的機率極低，遠低於許多競技運動。

至於大重量訓練時，應如何呼吸？王思恒表示，應遵守「3-80-0」法則。

◆健康老手 (3秒法則)

對於健康無心血管病史者，在大重量挑戰時，短暫的閉氣是必要的保護。但切記「單次閉氣不超過 3 秒」。過長時間的閉氣會造成血壓驟降、引發頭暈或暈厥。

◆新手入門 (<80%法則)

剛開始健身、負重還不重（<80% 1RM）時，請維持規律呼吸（用力時吐氣、放鬆時吸氣）。先適應動作，隨著實力增長再慢慢過渡到高強度的呼吸法。

◆高風險族群 (0容忍)

若有高血壓、心血管疾病、疝氣或腦血管病史，請絕對避免閉氣。這類族群應在醫療監督下運動，安全第一。

