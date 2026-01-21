重資鼓勵學子扎根南投放眼世界 投縣出國學習編1300萬

南投縣府寬列經費補助各級學校團體出國學習。（記者扶小萍攝）





南投縣府重視學子教育，培植青年國際競爭力，編列千萬元做為扎根南投放眼世界，補助設籍南投縣大專院校同學出國獎助學金，114年補助26所學校團體、37名高中職與大專生，協助南投子弟走向國際拓展全球視野，成果豐碩。許縣長強調，面對全球化挑戰，國際教育已非「加分項」而是「基本能力」，縣府將持續作為堅強後盾，不僅114年投入1,300萬元經費，今年持續辦理，申請更呈現爆量成長，印證南投推動國際教育的正確方向。

縣府教育處21日在旭光高中科學館舉辦114年各級學校學生出國獎助學金成果發表，議員林儒暘、教育處長王淑玲、縣內高中職校長及國中小校長代表等貴賓共同出席，齊聚一堂見證南投縣推動國際教育的亮眼成果。

許縣長王處長等揭開成果展儀式。（記者扶小萍攝）

縣長許淑華親自主持表示，扎根南投放眼世界是她的政見之一，看到藉助此計畫出國遊學展演的孩子發表成果，感受到他們得到強力又豐富的文化衝擊，甚至進一步產生自省與自信，這樣的歷練「我覺得非常的棒」。

謝同學分享法國交換生經歷。（記者扶小萍攝）

許縣長指出，有機會聽到這些以南投為根、世界成舞台的孩子，在成果發表會上侃侃而談，讓她知道這幾年來，在縣府鼓勵與獎助下，已經有更多南投的孩子，足跡遍及亞洲、歐洲、澳洲及美洲，每位走向世界的學子，學習自信大增，國際視野豁然開朗，更能用寬廣的心態去看待世界不同文化，進而反饋到自身，體認到在各方面應該要更加努力，「我想這就是教育的本質」。縣府會持續在這個基礎上，推動相關計畫鼓勵更多的學生，前往各個國家開展不同的交流。

各級學校在海外競賽、交流成表發表。（記者扶小萍攝）

議員林儒暘樂見同學上台侃侃而談分享心得，且對其觀點、未來頗有省思，對文化衝擊的轉變，希望有更多學子放眼世界。

賴同學分享融入當地社會更自信、包容，具世界觀。（記者扶小萍攝）

成果發表會由旭光國標舞社及虎山國小英語相聲表演揭序幕，接續旭光高中賴冠程分享赴美德州語言學校，說明自己能適時調整融入當地的生活，強化臨場反應，更有自信，可充分使用英文自然與人交流，包容心變強，感謝南投縣府給予機會一圓兒時夢想。

就讀東海大學的謝宜庭，分享法國大學交換學生心得，短短數月的背包客遊歷讓自己學會獨立，沒有南投縣府的支持無法在歐洲待那麼久，也學會以不同視角看事物，國際觀變得更寬廣，讓自己變得更有自信。

在學校團體補助方面，114年共計補助26所國中小及高中職學校，前往日本、韓國、荷蘭、新加坡、菲律賓、馬來西亞、印尼等國進行教育交流或參與國際競賽，成果斐然。

在個人補助方面，縣府已補助26位高中職學生及11位大專學生，共計37人，分別前往日本、英國、澳洲、美國、加拿大、法國及菲律賓等國進修學習與交流。

其他有多所學校也展現令國際驚艷的南投實力，而115年上半年提出申請補助極為踴躍。

