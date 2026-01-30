重賞求勇夫！經濟部更新離岸風電3-3選商草案 優勝團隊可擴增1倍開量

經濟部今天加碼離岸風電3-3獎勵機制，優勝團隊開發量最高可擴容1倍。圖為CIP彰芳西島風場。廖瑞祥攝



經濟部本月初公布離岸風電3-3期選商草案，歷經20多天的開發商與供應鏈意見回饋，今（30）日加碼宣布，新增「容量擴充機制」，依評選序位，在未獲核配場址空間內，除了開發商原申請容量之外，最高再給予擴充1倍的容量開發獎勵，並給予一定期間辦理環評初審作業。

經濟部強調，新增的優勝團隊擴容機制，就是對本次選商寧缺勿濫的態度，並鼓勵有執行力的優勝團隊。

經濟部能源署於1月8日舉辦離岸風電3-3選商草案說明會，今日再與產發署一起邀集相關公協會所推派代表就選商提供意見，出席人員包括離岸風電開發商、製造供應鏈、海事工程及工程設計等。業者若還有其他意見，可在2/6（五）前提供書面意見，作為經濟部擬訂3-3選商機制參考。

能源署在會後新聞稿中說明，因應外界對於ESG項目相關意見，將ESG項目配分由調整為15分（原為10至15分），評分原則涵蓋在地產業及經濟效益、環境友善永續、企業社會責任等項目；並納入使用可回收葉片及遵守漁業聯絡指引作法、符合國內外禁止強迫勞動指引等評分原則。

杜絕作文比賽 業者承諾要提具體金額

能源署強調，開發業者須承諾在地產業及經濟效益、能源韌性等具體金額，且以國內外相關具體指引來規劃環境友善永續、企業社會責任等項目，非以作文比賽來參與選商作業。

另外，新增能源韌性評分項目，配分為5分；評分原則包含風場妥善運作及能源韌性等項目。

能源署表示，評分項目中有關在地產業及經濟項目、能源韌性項目，將規劃以量化級距方式來計分。

延長售電獎勵最長5年 維持今年底完成選商

針對說明會中，提早完工，或ESG比計畫更優者給予延長售電的獎勵。經濟部也決定，將採合併「提前完工併網」、「在地產業及經濟效應」、「能源韌性」項目計算，至多總計延長5年。

能源署說明，3-3選商機制會兼顧國內產業需求，採獎勵方式來評選最優履約能力的開發業者，同時兼顧政策、產業與社會期待。經濟部將持續完善離岸風電政策機制與作業規劃，朝今（2026）年上半年公布3-3選商機制，並於今年底完成選商作業目標來邁進，以吸引國內外業者及資金來合作建構台灣離岸風電市場。

