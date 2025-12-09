重返二戰西伯利亞戰俘營！他嘆內心很孤單：活下來不容易

吳正男妹妹吳照（左3）、陳以文孫陳力航（右3）、導演許明淳（右1）。（圖／公視紀錄觀點《冰封的記憶》）





二戰結束80年，由紀錄片導演許明淳執導的《冰封的記憶》今日舉辦首映會，許明淳導演與片中3位臺籍日本兵主角的家人都出席盛會；本片探討臺籍日本兵戰後被蘇聯俘虜，流放至西伯利亞戰俘營的艱辛歷程，透過影像追尋這段橫跨臺灣、日本與俄羅斯的戰爭記憶，藉由珍貴的史料影音檔案，與前臺籍日本兵和後代的對談，呈現各個世代對於國家認同的分歧。

《冰封的記憶》導演許明淳。（圖／公視紀錄觀點《冰封的記憶》）

1945年8月15日，昭和天皇宣讀「終戰詔書」，日本無條件投降後，約有60萬駐滿洲和北朝鮮的日軍，被蘇聯俘虜送往西伯利亞戰俘營，其中包含至少19位台籍日本兵。《冰封的記憶》導演許明淳沿著西伯利亞鐵路，跨越幾千公里冰天雪地，追尋這批臺籍戰俘昔日從離鄉、入伍、戰敗、被俘、拘留到遣返的離散旅程。

98歲的前臺籍日本兵吳正男，回憶當年搭乘貨運火車被運送至哈薩克戰俘營的過程：「大家是被打散的狀態，死掉的話也無人能將死訊告訴家人。」1947年，吳正男被遣返日本並定居當地至今。提到國族認同，他說：「祖國是臺灣，母國是日本」，雖然自認是日本人，但吳正男迄今仍保留臺灣籍，並未歸化日本。吳正男的妹妹吳照女士回憶，當時父母因為擔憂當兵的哥哥能否生還，而四處打聽消息，她分享：「媽媽當初還去卜卦算命，說大哥只是英雄落難，果真隔年春天就有好消息了。」

而另一位已故戰俘陳以文，因為在西伯利亞戰俘營受到共產主義的洗腦，1948年被遣返時備受阻撓，被當作「共產黨的間諜」，幾經波折回到臺灣後，被視為「可疑分子」，並受到國民黨政府長期追蹤。相對地，陳以文的兒子陳明亮從小接受戒嚴時期「反共抗俄」教育，對於父親曾作為日軍和被蘇聯俘虜的經歷，感到「一時沒有辦法消化」，父子間經常為此衝突，最後選擇避談。但陳以文的孫子陳力航，則將祖父戰爭經驗當作一個「IP」在經營，為了更深入了解祖父當時的戰友，他在本片中拜訪吳正男，談及父親對於祖父戰爭經驗的冷淡反應，吳正男也有感而發：「我的內心是很孤單的，對我而言，能存活下來就很不容易，但兒孫們看到新聞報導卻完全沒有回應。」

目前已知被拘留最久的許敏信，來自臺灣的許丙家族，被蘇聯拘留四年多卻幾乎不跟女兒提這段經歷。在片中首次揭露的許敏信日記，對於西伯利亞經驗幾乎隻字未提，是什麼原因使他將這段記憶封存，她的女兒許瑛子因為紀錄片的拍攝，對父親不為人知的一面展開追尋。許敏信的女兒許瑞洋、瑛子、晶子，及孫女林瑛理加，今日更專程從日本趕來參加首映會，希望透過紀錄片更了解父親的故事。

透過與3個世代的對話，《冰封的記憶》導演許明淳更加體認到，臺灣人對於相同的歷史事件常有不同的解讀，他認為這種歷史記憶的模糊或誤解，以及內部對立的激化，與臺灣長期受到大國宰制的命運有關，他憂心地表示：「如果我們不趕快建立共同的記憶，臺灣的主體性可能很快就會消失，萬一不幸發生戰爭，我們會不知道為何而戰。」最後他透過鏡頭對談，呈現臺灣新世代面對兵役與中華民國主權的消極態度，期盼觀眾跳脫同溫層，反思國家認同與主體性的危機。他更期待透過曝光這段記憶，能夠引導當代台灣人思考戰爭遺留的長期影響以及身份認同的焦慮， 相信觀眾能透過這部作品找到答案。



