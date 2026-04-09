重返亞洲三大豬病非疫國 陳駿季：力拚恢復豬肉外銷

台灣日前重返亞洲唯一三大豬病非疫國，農業部長陳駿季今天(9日)在立法院指出，未來除了會在邊境管制、後市場稽查、養豬場生物安全等三方面持續努力，且更重要的是趕緊協助台灣豬肉外銷，包括菲律賓、新加坡、日本等市場都在努力洽談爭取出口。

世界動物衛生組織(WOAH)4月6日正式核可台灣，為非洲豬瘟自我聲明非疫區，讓台灣重返亞洲唯一三大豬病非疫國。

農業部長陳駿季9日在立法院經委會答詢時指出，此次順利重返非疫國，是靠大家一起努力，以高強度禁運禁宰等措施迅速清零，未來會在邊境管制、後市場稽查、養豬場生物安全等三面向持續努力。

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陳駿季說明，在此次非洲豬瘟應變過程中，了解到中央、地方過去連結，尤其是豬場生物安全防護稽查不夠落實，因此，會強化場域的生物安全稽查，包括人員進出畜舍都要掃描QR Code，掌握人流資訊，而後市場稽查方面也會與衛福部訪查高風險商店，確認是否有來源不明肉品，三道防線都會持續精進。

陳駿季也提到，現在更重要的是要趕緊讓台灣豬肉恢復外銷。他說：(原音)菲律賓現在是過往我們之前已經好不容易打通的生鮮豬肉可以外銷的部分，所以這個部分我想會努力，還有一個新加坡的部分也是我們在努力的部分，那日本的部分我們本來幾乎快談成了，就是可以生鮮外銷，後來因為又有非洲豬瘟的問題，現在我們會儘速再去跟日本市場去做爭取，但是日本的加工豬肉是沒問題的。』

另外，台灣承諾不再對美國農產品依世貿組織(WTO)規定課徵特別防衛措施(SSG)關稅，引發「滅農說」。陳駿季痛批這是不負責任的說法。他指出，對其他國家SSG制度仍在，且農業部評估過14項SSG品項，其中10項有關稅配額制度，相關產品如要大量進口時，要先跟其他進口國競爭，且量要夠大才會觸及這項防衛性關稅。

陳駿季說明，以豬肉為例，美豬降稅後價格還是比加拿大、巴拉圭豬肉高，因此要達到啟動SSG關稅的門檻並不容易，從台灣消費習性、後續推動而言，農業部有把握，但也必須持續關注可能的風險，並投入改善措施。(編輯：陳士廉)

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