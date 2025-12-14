地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，災後至今已兩個月，曾坐鎮災區擔任總協調官的季連成，昨天（13日）現身災區參與音樂會已祈福法會，巧遇徐榛蔚夫婦，三人還大方合照，季連成強調，政府是一體的，沒有什麼彼此可分。





重返光復大方與傅崐萁夫妻合照 季連成：政府一體不分彼此

行政院政委季連成（右七）出席花蓮光復鄉音樂會 替災民祈福、振興觀光（圖／民視新聞）









行政院政委季連成，回到花蓮光復鄉，災後2個多月，再度重回災區，除了出席音樂會替災民祈福、振興觀光，也低調視察復原進度。

行政院政務委員季連成：「中繼屋來講的話，我們幾乎都已經達成到90%，另外就是疏濬的工程，我們預計在今年年底，本來是要挖到200萬立方的土石，到今年年底，我們可以挖到300~600萬立方。」

花蓮光復鄉長林清水：「不幸中覺得很高興的事情，台灣就是那麼好，哪個地方發生災害，同島一命，全台灣的愛都集中在光復鄉了。」





季連成低調前往光復鄉災區視察重建進度 他表示進度明顯超前（圖／民視新聞）









面對災民焦慮，季連成出面安撫，透露包括中繼屋、疏濬工程，進度通通大超前，另外馬太鞍溪鋼管便橋也有望在明年1月中就通車，而針對重災區，部分區域需配合施作超級堤防，政府朝徵收規劃，災民則盼能以地易地、租林造地，對此季連成承諾，將提報中央討論，也會優先盤點公地供災民租用。

行政院政務委員季連成：「這樣的話他就可以維持他的生計，將來他有地可耕作，我們現在也特別，我們有公地的單位，我們會優先給重災區，佛祖街這塊農地的農民來承租。」





行政院政委季連成（右四）前往保安寺參拜 巧遇花蓮縣長徐榛蔚（左四）、立委傅崐萁（左三）（圖／花蓮縣政府）









而這趟花蓮行，季連成現身保安寺參拜，還意外巧遇花蓮縣長徐榛蔚及傅崐萁夫婦，三人大方致意、同框拍照。

行政院政務委員季連成：「在話個家常而已，沒有特別，我覺得政府都是一體的，其實在我個人來講，沒有什麼彼此可分，大家都在為全民祈福，我覺得那是一個很好的氣氛。」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，總計造成773公頃土地被埋沒，其中有169公頃為重災區，損失數以萬計，中央加緊腳步，只盼提供彈性方案，讓災民生活盡快回到正軌。

