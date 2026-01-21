重返印尼福地！周天成41分鐘橫掃愛爾蘭好手 闖16強劍指賽季首冠

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

BWF超級500系列印尼羽球大師賽男單首輪今（21）日開打，台灣一哥周天成以41分鐘速戰速決，分別以21：14、21：15直落二橫掃愛爾蘭好手阮日（Nhat Nguyen），收下對戰4連勝，順利晉級16強。回到曾兩度封王的印尼賽場，周天成展現強勢開季氣勢，下一輪將對上日本選手渡邊航貴與印度前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth）之間的勝方，朝個人本季首冠持續推進。

廣告 廣告

周天成重返印尼福地，力爭2026賽季首冠。（圖／翻攝自BWF網站）

2026新賽季自馬來西亞、印度兩站賽事展開後，1月底迎來印尼超級500系列賽。周天成本季開局並不順遂，先在馬來西亞公開賽止步16強，上週印度賽更於首輪飲恨、提前出局。不過回到印尼雅加達，卻向來是周天成的幸運地。印尼羽球大師賽素有「魔鬼主場」之稱，外國選手不僅要面對場上對手，還得承受主場球迷排山倒海的聲浪壓力，但周天成曾於2019、2022年在此封王，並於2025年闖進決賽奪下亞軍，堪稱其職業生涯的重要戰場，也累積不少在地球迷支持。

本場32強賽事，周天成一開賽便迅速進入狀況，首局打出6：1攻勢取得領先，順利掌控節奏先下一城。次局中段，阮日一度將比分追近至1分差，但經驗老道的周天成隨即穩住陣腳，再度拉開比分，最終直落二收下勝利，成功挺進16強。

更多FTNN新聞網報導

超車中國名將李詩灃 周天成BWF男單排名躍升至世界第五

獨撐大旗！大馬賽台灣男單5虎剩1人 周天成今迎戰日本好手拚8強

美國棒球名人堂迎新！貝爾川甩作弊醜聞陰影與瓊斯雙入選 7月舉行入堂典禮

