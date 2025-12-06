重返國民黨！何時被提名拚連任？鍾東錦沒意見：若要提名我很榮耀

記者陳思妤／台北報導

鍾東錦今天和鄭麗文同台和黨員談話（圖／翻攝畫面）

苗栗縣長鍾東錦2022年違紀參選，遭到國民黨開除黨籍，不過他今年9月已經恢復黨籍，國民黨主席鄭麗文也預告將會正式提名鍾東錦競選連任。鍾東錦今（6）日被問到提名的時間點時表示，「如果主席要提名我，感覺也是很榮耀」，對時間點沒有很大的意見，就按照黨的腳步。

國民黨主席鄭麗文今天到苗栗出席黨慶，和鍾東錦同台。鍾東錦被媒體問到，以後如何合作時？他表示，現在還是以縣政為重，黨務既然苗栗縣議長李文斌擔任主委，反應能力、募款能力都比他強，這絕對沒有問題，黨務要麻煩議長扛起重任，而他還是以縣政為主。他也直言，如果是黨中央的事，那個是大人的事，地方應該也比較管不上。

鍾東錦還說，倒是苗栗現在比較急的是財劃法，別的縣市可以先借錢周轉，但苗栗如果一般性補助款被扣太多，對苗栗縣政府來講非常麻煩，因為苗栗是唯一被財政控管，沒辦法跟銀行周轉的縣市，所以治理變成一要一步一腳印，只能慢慢來，這對苗栗鄉親非常不公平。

鍾東錦說，希望朝野盡快對財劃法協商，但又覺得很奇怪，既然行政院認為是違憲的法案，幹嘛提覆議？他認為，覆議都輸了，還是要遵循立法院的決議先實施，後面要怎麼調整再來討論。「苗栗真的很急！」他表示，不管中央還是地方，執行公務一定要依法行政，這才是對的。

至於媒體追問，希望黨中央何時完成提名？鍾東錦回應，沒有很大的意見，「如果主席要提名我，感覺也是很榮耀」，但時間點他沒有很大的意見，就按照黨的腳步。

