重返委內瑞拉？美國三大油企回應了

隨著委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）戲劇性遭到逮捕，這個長年陷於政治與經濟動盪的拉丁美洲國家，正站在關鍵轉折點上。分析指出，美國如今取得罕見的戰略優勢，有能力深度介入並影響這個全球石油儲量最多國家的未來走向。



委內瑞拉國土面積接近美國加州的兩倍，卻長期無法有效轉化其自然資源優勢。根據已公布的數據，委內瑞拉探明石油儲量超過3000億桶，不僅高於沙烏地阿拉伯、伊朗與科威特等傳統能源強權，也使其坐穩全球石油儲量第一的位置。外界估算，委內瑞拉約掌握全球近20%的石油供應潛力，規模幾乎是美國本土儲量的4倍。

開採與處理仰賴技術、專業設備和資金

然而，龐大的數字背後，卻隱含結構性困境。委內瑞拉的石油資源以重油與特重原油為主，開採與處理過程高度仰賴專業鑽探設備、穩定的資本投入與先進煉油技術。多年來，由於投資停滯、基礎設施老化，再加上美國制裁與國內政治長期不穩，多數油田與輸送設施早已破敗失修，使得大量石油資源仍深埋地底，難以轉化為實際產能。

廣告 廣告

能源分析人士指出，這樣的情況並非孤例。伊朗與利比亞同樣坐擁可觀石油儲量，卻因長期制裁、內部衝突與財政壓力，導致能源產業無法正常運作，資源優勢反而成為被鎖住的潛在資產。委內瑞拉多年來的發展軌跡，與這些國家形成鮮明對照。

在此背景下，美國總統川普於剛過去的周末公開表示，美方正評估以能源投資作為切入點，重振委內瑞拉曾經風光一時的石油產業。川普在佛羅里達州的海湖莊園舉行記者會時指出，美國將號召國內大型能源企業進場，投入龐大資金修復老舊且受損嚴重的石油基礎設施，並重新啟動生產，讓這些資源再次為國家創造收入。

川普的表態，被外界解讀為美國可能藉由能源資本重返委內瑞拉，重新塑造該國的經濟與地緣政治定位。不過，截至目前為止，多數美國能源企業仍態度審慎，尚未明確表態是否計畫重返當地，全面參與這項高風險、但潛在回報極高的產業重建工程。

美國油企仍在觀望

作為目前唯一仍在委內瑞拉有限運作的美國石油巨頭，雪佛龍（Chevron）在回應中強調，公司正嚴格遵循「相關法律與監管規範」，並表示現階段的首要任務仍是確保員工安全與資產完整。聲明中並未提及是否擴大投資或增加產能。

另一家美國能源公司康菲公司（ConocoPhillips）則指出，正密切關注委內瑞拉局勢的後續發展，以及相關變化對全球能源供應與市場穩定可能帶來的影響。不過，其發言人也坦言，在政治與政策方向尚未明朗之前，對任何潛在投資或業務布局進行預測仍言之過早。

至於美國最大石油企業埃克森美孚（ExxonMobil），截至截稿時間為止，尚未對相關詢問做出回應。市場普遍認為，該公司未來是否重返委內瑞拉，將被視為美國能源資本整體態度的重要風向球。

責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

