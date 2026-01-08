重返戰場？傳聞《德軍總部3》開發中，將與亞馬遜影集版一同推出

知名射擊遊戲《德軍總部》（Wolfenstein）系列，從 2017 年推出主線新作《德軍總部2：新巨像》後，只有在 2019 年時推出一款合作類型的外傳《德軍總部：血氣方剛》，至今也已經 6 年多沒有新作品。而最近有爆料消息指出，眾所期待的新作《德軍總部3》正在開發當中。

去年就確認該系列會有三部曲。（圖源：德軍總部:新秩序）

根據外媒 Windows Central 和 Kotaku 的最新報導指出，有消息人士透露，開發商 MachineGames 目前正在製作《德軍總部3》，這項消息最初是在一篇關於 Xbox 2026 年展望的預測文章中被提到，隨後也獲得了 Kotaku 的消息來源證實。此外，報導也推測這款新作的推出時間，可能會和亞馬遜（Amazon）正在籌備中的《德軍總部》改編影集配合，同步推出。

事實上，關於續作的傳聞並非空穴來風。MachineGames 工作室負責人 Jerk Gustafsson 曾在去年受訪時明確表示，團隊從來沒有打算結束《德軍總部》系列（ MachineGames 從 2014 年《新秩序》開始，就負責《德軍總部》的開發工作），並且一直將該系列視為「三部曲」架構來規劃。而在 2024 年《印第安納瓊斯：古老之圈》的開發工作告一段落後，工作室似乎終於能把重心轉回到這款受玩家期待的經典射擊遊戲上。