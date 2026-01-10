重返新北市汐金萬市議員選舉戰場 蕭敬嚴黨紀處分案更裁為停權1年

國民黨前發言人蕭敬嚴。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

因在政論節目發言遭檢舉詆毀黨，被國民黨重罰停止黨權3年的黨前發言人蕭敬嚴，黨紀案出現轉圜。在蕭提申訴後，新北市黨部考量蕭已有「悛悔實據」，去年12月11日作出更裁為停權1年處分，全案已送中央考紀會核備。

而若以前年12月3日國民黨新北市黨部紀律委員會作出重罰蕭敬嚴停權3年處分建議，中央考紀會最終於去年8月6日決議「尊重市黨部裁處」，將蕭黨紀處分案予以核備來看，此次蕭改停權1年處分，幾已定案。

蕭敬嚴停止黨權處分是自前年12月3日新北市黨部作出處分日起算，若改停權1年確定，停權處分已於去年12月2日執行完畢，也就是說只要中央考紀會核備此次新北市黨部更裁建議，蕭就可參選黨職或爭取黨提名參選公職。

據了解，蕭敬嚴已積極勤走基層，將與「侯家軍」民政局專員張珀源、「強家軍」藍委羅智強辦公室主任何元楷、汐止區黨部主委陶威中一同爭取黨提名參選年底新北市汐金萬區市議員，搶攻轉戰立委的廖先翔留下席次。

對於黨紀處分案由原本停權3年，獲更裁為停權1年，蕭敬嚴證實，上個月已收到黨部通知，感謝黨部接受申訴、考紀委員們秉持不偏不倚態度，審慎還原事實，讓事情回到制度與公道，做出合適的調整決定。

蕭敬嚴說，對於停權改為1年處分「完全尊重、欣然接受」，感謝考紀會讓一個愛黨、希望國民黨好的年輕人，能持續在隊伍中跟大家一起努力，自己會繼續心存正念，直道而行，「國民黨，加油」。

蕭敬嚴坦言，這段歷程對自己是場學習，也是份成長，但即便經歷這番波折，自己對黨長期栽培的感恩與忠誠，始終沒有改變，未來仍會秉持負責任態度，堅持發言人該有精神，有話直說、勇敢前行，與大家一起為台灣努力。

