重返新北一哥！ 「這1區」房價年漲4.8% 領跑精華區





台北市房價居高不下，購屋門檻不斷攀升，不少購屋族迫於現實只能把目光轉向一線之隔的新北。中信房屋研展室彙整實價登錄資料發現，近一年新北市精華區中以新店區漲勢最為突出，平均房價年漲幅達4.8%，永和區與中和區則分別維持1.0%、0.5%的溫和上揚走勢，而三重區與板橋區，房價則出現小幅修正，三重區年減1.1%、板橋區年減2.9%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，新店區是今年表現相對強勁的區域，平均單價由 2024 年的 50.4 萬/坪上揚至 2025 年的 52.8 萬/坪，年增幅達 4.8%，研判主要有三大主要原因的推動。首先，新店近年重大公共建設持續推進，包括：安坑輕軌、裕隆城等，具指標性的十四張區段徵收案也已於去年正式動工，開發項目帶動市場信心，也為房價注入一劑強心針。其次，歷經多年開發，央北重劃區的各項機能日趨完善，區內新建案價格站穩高檔，進一步拉抬了區域整體的平均行情。另外，新店居住環境相對單純，長期深受軍公教族群青睞，近年更吸引許多來自台北市南區（如文山、中正、大安）的首購族、退休族，支撐房價穩健上行。

對於雙和地區的房市表現，莊思敏表示，雙和地區為全台人口密度最高的區域之一，除了紮實的在地客群外，更磁吸了眾多大台北通勤族與周邊產業園區就業人口，這種穩定且龐大的居住需求，為區域房市提供了極強的抗跌韌性。此外，雙和地區發展飽和，區內可供大面積開發的素地資源相當有限，目前區內新案多為危老都更而來，整體供給量偏低，加上中古屋屋主普遍惜售，也使得雙和地區的房價得以長期維持穩健表現。

至於近一年房價有所回落的三重區和板橋區，莊思敏表示，這兩區前幾年受惠於二重疏洪道左岸、江翠北側等新興重劃區大量推案，帶動區域房價快速攀升，也同步墊高了整體價格基期。然而，隨著市場買氣轉趨觀望，以及政策調控持續發酵，投資型買盤大量退場，市場交易主力回歸自住族群。在此情況下，新興重劃區因生活機能尚未完全到位，對自住買盤的吸引力較為不足，市場買氣明顯收斂，進而使得三重與板橋的平均成交價格出現小幅修正，房價逐步回歸理性水位。

