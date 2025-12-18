重返新竹市府 高虹安：我回來了

高虹安今（18）日恢復市長職務（圖／截自中時新聞網直播）

新竹市長高虹安助理費案二審撤銷貪污罪，新竹市政府第一時間就向內政部申請高虹安復職，而內政部於17日下午回函准予復職。高虹安今（18）日表示，「謝謝大家，我回來了」。並表示，自己現在站在這個位置時認為，在逆風中、人生低谷時給予的溫暖與支持，比起順風時給予的掌聲，更加令人感動與刻骨銘心。

高虹安因涉犯貪汙案，去年7月26日一審判決7年4月有期徒刑、褫奪公權4年內政部旋即依法停止高虹安市長職務。然而16日二審宣判逆轉，臺灣高等法院將原涉之貪污部分改諭知無罪，直指立委助理費性質屬於「補助費」，僅依照《刑法》「使公務員登載不實」罪判處高虹安有期徒刑 6 個月並得易科罰金。臺灣高檢署則表明收到判決書後將研擬上訴。

高虹安一開始致詞時表示，「看到這麼多熟悉市政團隊夥伴和很多市民朋友們，真的非常感動，謝謝大家，我回來了，今天走進來市政府這段路，站在這邊跟大家說話，其實我的心情是很激動，但也相對很沉穩」。

高虹安說，激動的是因為，終於在經過一年多風風雨雨，終於可以走進來最熱愛、最牽掛的市府，最沉穩的也是，在經過這麼多低谷、逆境，現在也比人生中任何時候更加了解責任重要。

高虹安說，在這一年多時間裡面，對於忙碌的大家來說，好像一眨眼就過去，但對於一個人生被按下暫停鍵的自己來說，好像漫長的像是過了一個世代，這段時間雖然沒在市府內和大家並肩作戰，但新竹市政在優秀市政團隊的努力之下，一天都沒有、也不能夠停下，要特別感謝所有市政團隊，特別感謝邱臣遠代理市長、張治祥秘書長，大家堅守崗位，讓各項市政工作持續推進，這非常不容易。

高虹安說，感謝市府團隊將她競選市長時向市民的承諾的政見逐漸努力兌現，包括重大建設以及福利，上任以來市府團隊推動許多重大建設以及社福政策，不管是建設的開工、完工，從學校環境改善到教育政策的實現落實與社福政策，每一個市府人員身上都背負一個讓新竹市民幸福安定的齒輪，

高虹安指出，所以可以看到，因為施政團隊的努力，新竹市持續獲得很多肯定，包括2025幸福城市、永續城市卓越獎、智慧城市創新獎、國家建築金質獎等。

高虹安表示，在回到市長崗位後，也有好多事情要努力去做，會盡力檢視所有市政、政見完成進度，也會親自去看重大建設如何加速推進ㄝ也會持續強化校園安全、教育投資，落實新竹好學的政見，同時也會把照顧長輩、孩子、家庭，放在第一線核心政策，會全力把全部心力放在市政工作上，把事情做好、能做到位，是現在最重要的事情，

高虹安說，感謝這段時間給予關心與支持的朋友，其實在這段時間每晚心裡都有非常多的想法，其實自己現在站在這個位置時認為，在逆風中、人生低谷時給予的溫暖與支持，比起順風時給予的掌聲，更加令人感動與刻骨銘心。

高虹安提到，無論是2022年支持她當選新竹市長的9萬8000多名支持者，或是今年大罷免期間以12萬多票讓她留下來擔任市長的選民，這些支持是她身上最重、也最甜蜜的負擔。

最後，高虹安表示，當然還是要感謝最親愛的家人，在最難過時無法在外表現的脆弱，是自己的家人一邊擔心自己，一邊又撐住、接住自己不安的情緒，真的很謝謝自己的家人這段時間承受的壓力。

