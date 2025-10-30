重返核競賽？普丁剛測試末日魚雷 川普隨即宣布「恢復核試驗」！

美國總統川普（左）在川習會前夕，宣布重啟核試驗。（圖／達志／美聯社）

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）29日透露，俄羅斯已成功測試1枚具核能力的「海神超級魚雷」（Poseidon，又名波塞頓、末日魚雷），並形容此次試驗「非常成功」。沒想到美國總統川普（Donald Trump）隨即宣布，已指示美國戰爭部恢復核試驗，強調測試規模「將與中國及俄羅斯持平。」

川普於美東時間29日在他的社群平台「Truth Social」上發文表示：「由於其他國家正在進行核試驗計畫，我已指示戰爭部，開始在平等的基礎上測試我們的核武器。這一過程將立即展開。」

這項宣告發表的時間點格外敏感，距離川普與中國國家主席習近平於南韓會晤僅不到1小時。這次會面將於當地時間30日早上舉行，是2人自2019年以來首次正式會談，目的在於尋求美中經濟戰的休戰方案。

川普的宣示也正值俄羅斯高調展示核實力之際。普丁26日才宣布成功試射「海燕核動力巡弋飛彈」（9M730 Burevestnik），並聲稱它能突破任何防禦系統。俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）也透露，莫斯科事前已通知華府。

普丁如今又在29日宣布完成「海神超級魚雷」的試驗。軍事分析人士指出，該武器可引發大規模放射性海嘯，足以摧毀沿海地區。

川普還在貼文中表示：「俄羅斯位居第2，而中國雖仍遠遠落後，但5年內將趕上。」他批評拜登政府未能阻止中國的核擴張，認為美國必須「重奪主導權。」

根據全球公民社會聯盟「國際廢除核武器運動」（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN）的數據顯示，俄羅斯目前擁有超過5,500枚核彈頭，為世界之最；美國則擁有約5,044枚。

美國上1次核試驗是在1992年9月23日「儒略行動」（Operation Julin）8次地下核試驗的最後1次，代號為「DIVIDER」，地點位於「內華達國家安全區」（Nevada National Security Site）。雖然時任總統老布希（George H.W. Bush）於同年10月1日宣布中止核試驗的相關行動，但美國至今仍保留恢復測試的技術能力。

川普此舉象徵他一貫的「強硬核政策」。早在2016年12月勝選期間，他就在推特上發文指出：「美國必須大幅加強並擴張核能力，直到世界在核武問題上恢復理智為止。」根據《美國國家廣播公司新聞網》（NBC News）報導，他在首任總統任期內曾要求將美國核武庫存「增加10倍。」

分析人士指出，美國若真的恢復核試驗，不僅將打破冷戰後的1996年《全面禁止核試驗條約》（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty，CTBT）所形成的國際共識，也會被中俄視為美國對全球戰略權力的公開宣示。核試驗除了提供技術數據，用以驗證新武器效能與舊核武庫的可靠性，更具有政治與軍事象徵意義。

事實上，自1945年美國於新墨西哥州阿拉莫戈多（Alamogordo）進行首枚20千噸原子彈試爆，並在同年8月對日本廣島與長崎投下原子彈以結束第2次世界大戰以來，美國一直是核時代的主導者。如今川普的重啟命令，或將再度把世界拉回核競賽的邊緣。

儘管華府與莫斯科過去多次表示希望停止軍備競賽，但實際進展相當有限。克里姆林宮近期更批評川普推動的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統，認為此舉將使美國「幾乎免疫於核打擊。」

