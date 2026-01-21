重返沉默之丘首映 "護士.三角頭"coser高度還原吸睛

民視新聞／綜合報導

改編同名電玩的恐怖片「沉默之丘」，20年後，終於有了新篇章「重返沉默之丘」，週三（21日）舉辦首映會，吸引上百位粉絲進場看電影，

現場打造成沉浸式電影布景，還有coser高度還原角色護士、跟三角頭，逼真的細節超吸睛，電影中，陰鬱詭譎的世界觀，讓廣大粉絲再次感受驚嚇的經驗，不只是單一故事的重拍，而是建立在既有世界觀基礎上的深化版本，尤其在寒冷的夜晚，讓觀眾更能全面理解，這座城市如何成為心理恐懼的投射場域。

