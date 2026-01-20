重返港湖選議員遭黨內排擠 高嘉瑜苦笑：看板只剩一個洞了

民進黨前立委高嘉瑜宣布參選台北市港湖區議員，卻未見過往高人氣的吸票氣勢，反而傳出遭黨內同黨參選人冷處理。從競選行程資訊到看板設置位置，高嘉瑜都顯得受到冷落，她的看板甚至只能擠在一個小洞中，對此她也自嘲「沒辦法我只剩那個洞了」。

前民進黨立委高嘉瑜。（資料圖／中天新聞）

高嘉瑜19日上《新聞！給問嗎？》節目，主持人、國民黨台北市議員李明賢形容，高嘉瑜本身知名度高，如今重返港湖基層參選，對藍綠陣營都構成壓力，但是這也讓她反而成了大家眼中的「不速之客」。

高嘉瑜參選2026台北市議員。（資料圖／中天新聞）

李明賢進一步指出，儘管高嘉瑜來勢洶洶，但民進黨內的合作氣氛明顯不足，這也讓她的選戰第一步就走得相當顛簸。位於民權東路圓環的一處廣告看板，許多參選人都已經掛出競選看板，但就沒看到高嘉瑜的。

對此情況，高嘉瑜沒有否認並且苦笑地自嘲，「對啊，我只剩一個洞了」一旁的李明賢再補槍，「而且那個洞前面還有一根電線桿」，讓兩人哈哈大笑，雖然還能夠自嘲，但高嘉瑜也表示，「笑著笑著就哭了，現在選情真的相當艱難」。

