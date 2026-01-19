重返白宮一年來…川普變化球震撼全球市場 催動籌碼交易時代

美國總統川普回鍋白宮一年來，推動的貿易、外交及移民政策變革幅度，都遠甚於他第一任期四年的總和，不僅重塑全球經貿流動，也加快退出多邊合作架構，引發全球市場震盪，動搖美元與美債的安全形象，企業也趕忙調整供應鏈，美國在全球民眾心中的形象則大幅改變。

川普2025年4月公布的「解放日」關稅撼動全球市場，之後又陸續對進口汽車與零組件、鋼鋁、銅材等大宗商品加徵關稅，儘管之後屢次延後實施時間，並與多國達成貿易協議，美國2025年的有效關稅稅率仍達14.4%，為1939年來最高。

川普宣稱課徵關稅是為重新平衡全球貿易，並恢復美國的製造優勢與經濟重心，一年來已改變美國進口商品流向，來自墨西哥與東南亞國家的進口持續成長，對中國大陸貿易額持續縮減。

全球而言，中國大陸製造業強勢所造成的龐大失衡，仍難扭轉，反映出美歐企業的製造業成本依然難與中國大陸及東南亞競爭的現實，EY總體與地緣策略主管培森指出，採用「中國加一」策略的利益依然高於關稅成本。

不過，川普以關稅要脅各國讓步，達成有利美國的協議，也象徵全球從自由貿易轉向「籌碼交易貿易」的新時代。這種籌碼交易途徑也反映在川普的外交政策上。川普向來不信奉多邊架構，他已宣布美國將退出66個國際組織，其中31個與聯合國體系相關，包括全球氣候談判基礎的「聯合國氣候變化綱要公約」，1月22日也將正式退出世界衛生組織（WHO），並淡化20國集團（G20）等多邊論壇角色。

相較下，他傾向在雙邊框架下以美國優勢國力迫使對方屈從，從「美國領導」轉向「美國優先」，卻也象徵國際秩序重回「強權說了算」的時代，暗示支持美國核心經濟利益的原則可凌駕於美國過往強調的民主與人權等普世價值。

美國不僅逕行以武力拘捕委內瑞拉總統馬杜洛、接管委國石油銷售，還不斷威脅併吞格陵蘭，在在提高地區衝突的風險。過去幾個月，不僅俄烏戰爭未止息，泰國與柬埔寨、印度和巴基斯坦、以色列與伊朗都爆發數十年來最大規模的爭端，東歐和台海可能成為地緣政治熱區。

這一切都顯示川普治下的美國，已讓美國從引領國際秩序的守護者演變為攪局者，預示世界將從「美國獨尊」轉向「寡頭並列」，再加上他屢次施壓聯準會（Fed）降息、大舉減稅可能推升聯邦債務、並且擴展行政權、試探美國法治原則的極限，動搖了市場對美元與美債的信心，儘管美國金融市場的流動性與深度都居冠全球，從央行等官方投資人到民間機構投資人都已在分散美元風險，減持美元並加強購買黃金，考驗美元在國際金融體系的霸主地位。

面對國際社會新變局，企業界也趕忙調整供應鏈，從傳統的全球分工演變為碎片化的地區主宰，在全球強權周邊打造獨立供應鏈，以免爆發地區衝突時，再度遭遇新冠疫情時的斷鏈衝擊，也勢必將增添不同強權集團之間的往來成本。

川普已讓美國轉變為高度自利且難以預測的強權，同時以強硬手段掃蕩非法移民、提高簽證門檻，也都打破各國民眾的「美國夢」。

川普2.0第一年推動美國優先的議程堪稱成功，在國內「用人唯忠誠」條件下，推行政策幾無阻礙，關稅已迫使各國讓步並吸引企業投資美國，但他在第二年將面臨國內外的反撲，在國際關稅籌碼邊際效應將遞減，國內則面臨關稅引發的選民生活成本困境，11月期中選舉將成為他會否跛腳的關鍵。

