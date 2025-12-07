重返美飛行「母校」 華航高星潢：管理就像開大飛機

（中央社記者江明晏鳳凰城7日電）華航啟航鳳凰城，董事長高星潢重返美國「母校」UND Aerospace飛行學校，曾任機師的他以跨域歷練提煉管理哲學，比喻經營公司「就像開一架更大的飛機」，機師熟知的CRM（駕駛艙資源管理）、TEM（威脅與疏失管理）準則，也推動華航穩健向前。

華航開啟台北直飛鳳凰城航線，高星潢今天前往「母校」參訪，位於鳳凰城的UND Aerospace飛行學校與華航合作超過30年，高星潢為華航第一期的培訓機師，重溫當年上課環境，並勉勵正在當地受訓的培訓機師。

UND校方並秀出高星潢當年27歲時受訓時的照片，高星潢打趣向媒體說，當年還是「小鮮肉」，頭髮比較多，但頭髮隨著歲月漸漸流失，「因為飛機都飛得很快」。

從空服員到機師，並升任董事長，高星潢的跨域歷練，是台灣航空界第一人。他也從機師的經歷中，汲取管理哲學，「經營公司，就像是開一台更大的飛機」，被動上，要訓練遇到情況如何應對，主動上，則要避免威脅，以前擔任機師管理的組員較少，現在則是管理整個公司團隊。

他進一步以機師熟知的CRM（Cockpit Resource Management，駕駛艙資源管理）、TEM（Threat and Error Management，威脅與疏失管理）舉例說明，CRM是一種飛行安全管理方法，強調飛行員之間可順利協作溝通、決策和解決問題，並以團隊合作方式發揮最大效果；TEM則是透過識別飛行或系統外的「威脅」、操作中可能發生的「疏失」，降低風險提升安全。

UND Aerospace Foundation成立於1968年，其中鳳凰城分部自1995年起發展初級飛行訓練體系，提供從私人駕駛執照、儀器飛航、商用駕駛執照、飛行教練執照等課程。華航自1988年起與UND Aerospace飛行學校合作，至今已培育超過200名機師。高星潢說，當時他參與的是第1班，現在已經到第11班。

觀察全球機師供需狀況，UND Aerospace Foundation執行長皮尼歐（Charles Pineo）表示，各國航空產業發展不一，機師供需狀況也不同，美國航空業自疫情後放緩，但機師還是有很好的職涯，並受僱於航空公司，而華航在疫情期間因貨機成長，持續有機師需求，「是很棒的狀況」，中國大陸則比疫情前放緩。

「機師的起點往往來自這些看似平凡的教室與機庫」，高星潢今天也在現場勉勵華航學員，保持對天空的熱情與紀律，日復一日堅持不懈，都會化成未來守護旅客的力量。

華航補充，培訓機師海外受訓時程平均約為10至12個月，目前在鳳凰城受訓的華航學員預計將在明年9月返國，再安排民航相關訓練。

此外，華航明年起新機將陸續報到，廣體機與窄體機比例將反轉，高星潢表示，由於華航持續汰舊換新機隊，機師需求將是循序漸進，會透過國際合作、精準訓練與職涯發展優化，打造更充裕強大的飛行團隊。（編輯：楊蘭軒）1141207