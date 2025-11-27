重返職場有錢拿！若提前上班能領「50%失業給付」
失業後重返職場該領的權益還是可以領的！如果你失業後重新受雇，提早重返職場，沒領完的失業給付其實還能一次領回一半給付，只要參加就業保險滿3個月，符合資格就能申請。
失業後提早找到工作有獎金可領，依就業保險法，勞工在領失業給付期間若提前找到工作，就能向勞保局申請這筆獎助金。
假設有民眾失業後每個月領2萬失業給付，最長可以領6個月，但他領到第3個月時就順利找到新工作，還有3個月的給付沒領完。只要重新受僱，並累計參加就業保險滿3個月，就能再拿到相當於1.5個月失業給付，也就是3萬元的提早就業獎助津貼。
據統計截至8月，請領失業給付的民眾中大約有近4成，也就是2萬2千多人都有領到錢。勞動部提醒，只要你符合資格，2年內都能申請，除了書面送件也能手機認證，呼籲勞工別讓權益睡著。
