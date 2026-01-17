重返非洲豬瘟非疫區 陳駿季：準備資料盡快申請

（中央社記者汪淑芬台北17日電）台灣去年10月爆發非洲豬瘟，下週將滿3個月，至今無新增案例。肉品業者盼農業部快向世界動物衛生組織申請重返非疫區，農業部長陳駿季今天說，已在準備相關資料，會盡快提出。

農業部上午在台北希望廣場，舉行「有台灣豬真好－國產豬行銷推廣活動」記者會。

嘉一香是台灣成功進軍國外高端市場的大型肉品公司，董事長陳國訓致詞時提到，台灣防疫做得好，雖然去年爆發非洲豬瘟，但全台灣5442場養豬場，只有台中1處養豬場確診，而農業部實施15天的禁宰、禁運是明智的做法。

陳國訓說，下週就是台灣發生非洲豬瘟滿3個月，農業部應快向世界動物衛生組織（WOAH）申請重返非疫區，讓台灣優質豬肉能再行銷到國外。

陳駿季接受媒體聯訪時說，根據世界動物衛生組織的國際標準，原已取得非洲豬瘟非疫區資格的會員國，如發生疫情並採取撲殺清場策略，於完成清潔消毒後且後續監測未再檢出病毒者，可在最後一案例完成清消滿3個月後申請恢復非疫區資格。

關於非洲豬瘟非疫區申請時間，先前農業部規劃今年2月底，陳駿季今天並未說明，但表示動植物防疫檢疫署已在準備相關資料，會盡快向世界動物衛生組織提出，希望台灣盡早重返非疫區。（編輯：李亨山）1150117