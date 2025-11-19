重返「五虎時代」榮耀！康寧漢25分帶領活塞睽違18年取得11連勝 穩坐東區龍頭寶座
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
NBA昔日防守強權底特律活塞隊在昨（18）日擊敗印地安納溜馬隊後，喜獲睽違多年的10連勝。今日更在傷癒復出的「狀元」一哥康寧漢（Cade Cunningham）飆25分，以及當家中鋒杜倫（Jalen Duren）關鍵罰球的帶領下，活塞終場就以120：112捕獲老鷹，創下11連勝的新高紀錄，距離活塞隊上次獲得10連勝以上的佳績，已經要追溯至07-08年球季，距今已有18年。
儘管活塞隊近期主力輪流因傷缺陣，包括康寧漢、杜倫、哈里斯（Tobias Harris）、湯普森（Ausar Thompson）皆曾高掛免戰牌，近況卻依舊極為火熱，持續推進連勝場次。
面對連兩天的高強度比賽，康寧漢的復出讓活塞士氣大振，他更以25分、10助攻、6籃板的全能身手，讓球隊整場比賽一路壓制老鷹。另外禁區門神杜倫也為活塞攻下24分，並以火燙的手感取得11罰8中的好表現，其中更有6罰是集中在老鷹隊最後的追分階段，讓老鷹的反撲功虧一簣。讓活塞隊終場以13勝2敗的優秀成績穩坐東區第一寶座。
在老鷹隊方面，儘管包括強森（Jalen Johnson）、沃克（Nickeil Alexander-Walker）以及歐克古（Onyeka Okongwu）都繳出20分以上的好表現，其中歐克古更出現連續4場得到20分以上的好表現，無奈仍舊無法阻止活塞的氣勢。
活塞隊可說是近年NBA最勵志的球隊，在2023年因為傷兵、教練等問題，創下NBA史上最難堪的28連敗紀錄，同時也以14勝68敗的成績敬陪末座。然而去年在新任總教練畢克史塔夫（J.B.Bickerstaff）重整下，竟在沒有超級巨星的情況下打出一波新氣勢，不僅打出比前一季多3倍的勝場數，也成功在6年後重返季後賽，更奪下睽違16年的季後賽勝利；上季的驚奇之旅感動無數球迷，也讓球迷開始懷念起2000年代「活塞五虎」當家的輝煌時光。
