重返「林家血案」現場！寇世勳重溫《悲情城市》演活將軍 楊小黎挺「硬肚」當華生

《世紀血案》殺青，主演楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書與夏騰宏共同出席，揭開懸案真相。（費思兔文化娛樂提供）

懸疑片《世紀血案》正式殺青，主演簡嫚書攜手楊小黎、李千娜、寇世勳、夏騰宏等人挑戰台灣史上最震撼的懸而未解之謎「林家血案」。記者會現場火藥味與笑聲不斷，簡嫚書笑稱與楊小黎在片中互動「超有愛」，楊小黎即便挺著劇中8個月孕肚，仍每日親自準備早、午餐供餐，讓簡嫚書大喊：「這不是喜歡我是什麼？」讓坐鎮現場的資深老戲骨寇世勳一臉驚訝調侃：「原來是（百合）這種片子，我今天才知道！」

簡嫚書在片中飾演追查真相的女記者「家薇」，雖然自認背詞功力一流，這次卻踢到鐵板。面對導演徐琨華對「語助詞」的極致要求，台詞量龐大且須精準，簡嫚書坦言壓力爆棚，甚至將自己與對手的台詞錄成「Podcast」循環播放苦練。她更自曝一場接到母親噩耗的電話戲，短短3行字竟磨了18次，讓她拍到差點崩潰。而飾演閨蜜記者「靜如」的楊小黎則化身「台版華生」，為了傳神演繹孕婦，不僅要忍受假肚子的沉重，還得塞胸墊製造「漲奶」效果，笑稱在緊湊的推理戲中，感受到了福爾摩斯辦案的快感。

楊小黎（左）與簡嫚書（右）在《世紀血案》飾記者追真相，與飾演母親的李千娜（中）同片飆戲。(費思兔文化娛樂提供)

資深男神寇世勳此次飾演國安體系要角「汪將軍」，為了洗脫意識形態的標籤，他做足功課，不僅熟讀人物自傳，更重溫經典《悲情城市》以感受時代氛圍。寇世勳強調，劇本更看重「人性」而非立場，呈現了角色面對妻子的溫柔與面對歷史的高度。不過，提到與簡嫚書的對手戲，他忍不住打趣：「她訪問我的時候很挑釁！」楊小黎在一旁趕緊緩頰：「還好有我在，不然真的要打起來了。」

寇世勳飾演警備司令部和國安局的要角汪將軍，角色身處關鍵歷史節點，與夏騰宏剛好立場對立。(費思兔文化娛樂提供)

此外，李千娜在劇中飾演壓抑的雜貨店老闆娘，以鄰居視角見證時代創傷；夏騰宏則承接重擔飾演林義雄，坦言看著照片揣摩神韻「負擔極大」。《世紀血案》透過推理視角重新審視台灣民主歷程與集體創傷，預計於 2027 年正式上映。

