重返「起家厝」！川普嗨喊「要贏第4次嗎？」 再嗆：無敵艦隊逼近伊朗

國際中心／記者彭光偉報導

美國總統川普在就職滿一週年之際，重返當初讓他重返白宮的起跑點愛荷華州。川普在集會中除了大談執政首年的經濟數據，更頻頻拋出引人遐想的發言。他不僅對支持者高喊「我們該贏第四次嗎？」挑戰美國憲法對總統任期的限制，更在演說中再嗆伊朗，美軍已有強大的「無敵艦隊」正駛向伊朗，向德黑蘭當局發出強硬的談判最後通牒。

川普在愛荷華州的演說中詢問支持者是否要再贏第四次，意指挑戰續任總統。（圖／截圖自白宮YouTube頻道）

重提勝選歷史 喊話：要贏第四次嗎？

川普在演說開場時，感性回憶兩年前在愛荷華州黨團會議的壓倒性勝利。他將這段路程形容為重返白宮的關鍵，川普直言：「兩年前的本月，是愛荷華州的人民將我們送上了重返白宮的火箭。」針對外界關注的任期議題，川普則是喊話表示，他已經贏了兩次，現在是第三次，隨後他直接詢問全場支持者：「我們應該贏第四次嗎？我們有最好的團隊。」

這番言論被視為川普再度測試憲法紅線的舉動。雖然美國法律規定總統職位僅能連任一次，但川普對群眾強調：「那對你們來說很容易，甚至算不上是工作。」他強調在他與現有團隊的帶領下，共和黨的聲勢正處於巔峰，這番「第四次勝選」的言論不僅點燃了支持者的情緒，也再度引發美國國內對其長期執政野心的激烈辯論。

再嗆伊朗 點名「無敵艦隊」逼近

川普在演說也重提去年六月針對伊朗的軍事行動。川普宣稱：「我們在『午夜之鎚行動』中徹底摧毀了伊朗的核能力。」他指出當時伊朗距離擁有核武僅剩一個月。他隨後在台上再嗆伊朗：「順帶一提，現在正有另一支美麗的無敵艦隊（Armada）正航向伊朗。所以，我們等著看（We’ll see）。」他語帶威脅地向伊朗喊話，表示希望伊朗最好能出來談判達成協議。

自評開啟美國黃金時代

整場演說，川普也花費大把篇幅盤點執政首年的經濟表現。他多次將目前的景氣與前任政府對比，稱之為從「噩夢」中甦醒。川普強調：「拜登的噩夢在四年內讓典型的美國家庭損失了 3.4 萬美元，但在川普執政一年後，實質工資已經增長了超過 2,000 美元。」他更細數物價下降的成果，表示雞蛋、租金與油價都已顯著回落。

他也再次吹噓自己的「小費免稅」與「加班費免稅」政策，並特別針對購車族群表示，只要購買美國產汽車，利息就能全額抵稅。川普在演說最後充滿信心地宣示：「我們正進入一個將被稱為『美國黃金時代』的時期。」他呼籲選民在接下來的期中選舉中，以選票延續這份他口中「史上最強大的一年」。

