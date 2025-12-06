重返CSI犯罪現場苗警與苗栗高中合辦鑑識挑戰賽學生沉浸式體驗破案科學

國立苗栗高中昨六日舉辦「情境式鑑識挑戰賽」，由苗栗縣警察局與校方共同合作，帶領國中生實際體驗指紋採證、跡證判讀、全光譜影像、拉曼光譜、顯微鏡觀察等鑑識技術，甚至了解科學如何協助破案。副縣長邱俐俐與苗栗高中校長巫正成、苗栗縣警察局長王森瑒及立委邱鎮軍秘書一起陪同學子參加精彩且充滿啟發的學習旅程（見圖）。

苗栗縣副縣長邱俐俐表示，學生過去多從影視認識鑑識工作，而透過本次營隊，能以真實情境了解科學在破案中的關鍵角色，並培養觀察力、邏輯思維與專注力。活動中不僅讓學員實際親身體驗本縣警政專業水準與先進設備，更是讓學員從探索中發現問題，從實作中找到答案，激發學習興趣，讓國中學子提前了解自然與社會科學領域，拓展未來學習方向與職業探索，期盼吸引更多學子留在縣內就讀。

廣告 廣告

副縣長邱俐俐指出，鑑識工作是警政科技的核心。近年來，苗栗縣警察局鑑識團隊成功協助偵破多件重大刑案，充分展現其關鍵價值。特別是在全國現場勘察績效評比中，除六都外，在指紋比對分組中名列第一。同時縣府為表示對科學警政的高度重視，自一一四年起特編列一千八百萬元，分兩年投入建置各分局證物處理室及警察局實驗室，並與刑事警察局刑事鑑識中心串接，形成完整鑑識體系，案件可依層級向上遞送，實驗室相互支援，縮短鑑識時程，提升破案效率。

副縣長邱俐俐強調，鑑識不是靠天才或運氣，而是一種細緻、踏實、願意再多看一眼的態度。它需要耐心與邏輯，更需要對真實世界保持一份善意與責任，今天的營隊就是把這份專業分享給大家，讓同學能親自感受「科學如何守護正義」。

苗栗縣政府警局王局長補充說明，鑑識單位自一一四年迄今勘察現場一一三七件，比中查辦共三九0案，打詐工作之詐欺案也比中車手一二七案、一六五人次，績效卓著。其實有不少案件係經由現勘察勘後發覺犯罪事證，例如去年竹南一件火災案現場，在燃燒殘跡中之溶融玻璃瓶以拉曼光譜檢出四4-甲基甲基卡西酮毒品，進而發動溯源偵查，順利查獲製毒涉案四名犯嫌。

另上個月二十四日有位獨居老翁被發現倒臥自宅，原以為是不慎跌倒致額頭撕裂傷死亡，但警方採證時發現他額頭有鈍器傷，不是單純跌倒，故啟動偵查作為而查獲二名犯嫌，這些都是突顯出現場勘察採證的重要，從相關案例中發現，分局負責現場刑案現場採證，警察局進行專業的犯罪跡證比對與分析，已有效整合鑑識系統量能，縮短鑑識時程，提升破案效率，若建置完成後，未來更將導入實驗室認證制度，強化辦案科學依據及提升證據公信力，透過專業分工分流，全力支援犯罪偵處與治安維護。