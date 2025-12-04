重逢女同學順便婚外情！分手要給40萬否則曝光性愛照…無賴男下場曝光

社會中心／洪正達報導

賴男不滿分手數度威脅女老師，揚言不拿分手費就要公布性愛照。（示意圖／翻攝畫面）

台南市賴姓男子與一名女老師曾經是國中同學，沒想到2017年間2人藉著校慶重逢的契機發展婚外情，直到2024年女老師提分手後，賴男心生不滿，威脅要拿性愛照給她丈夫看，逼她要拿出40萬分手費，案經台南地院審理後，依涉犯恐嚇取財、跟騷等罪嫌分判10個月、6個月徒刑。

判決指出，賴男與女老師曾經是國中同學，直到2017年重逢後，賴男不顧女方已婚仍長期交往，直到2024年間女老師提分手後，賴男傳簡訊、語音等向女老師嗆聲，聲明若不拿出40萬元當分手費，就要把2人的性愛照片拿給她丈夫看，還威脅自己要刻佛印輕生，準備讓女老師萬劫不復，女老師於是心生畏懼報案。

新營分局在獲報後，曾寄發跟騷法書面告誡賴男，約制他不得以電話或網路干擾女老師，但賴男卻無視，後續仍持續騷擾女老師，理由千奇百怪，包含女兒的數學問題、自己不舒服、服藥想聊天等，已嚴重影響到女老師生活及授課，並構成跟騷行為。

但賴男在庭審時又辯稱，女老師因投資失利向他要錢，又看上他家境及賣地所所得，後來因自己患病轉職為停車收費員，對方覺得已無利可圖才會分手，且40萬元本來就是對方欠他的，不過合議庭調閱相關資料，認定兩筆匯款是返還代墊租金及租屋簽約金，再者賴男並未在筆錄時提及債務，因此認定證詞不可信。

法官認為，賴男藉著婚外情掌握女老師隱私，從沒想過理性收尾，反而以殺人、自殘、性愛照威脅對方，就算收到書面告誡後仍持騷擾對方，讓對方夫妻飽受恐懼，認定惡性重大，因此依恐嚇取財未遂、2度犯跟騷法加重其刑，因此分處10個月、6個月徒刑，可易科罰金。

