重遊舊地計畫告吹 警方伸援讓人情味沒變

▲男子重遊舊地計畫告吹，員警協助申請川資救助，解決返家難題，讓他再度感受到臺中濃濃的人情味。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】家住北部的43歲唐姓男子日前外出散心，想起過去在臺中求學期間曾感受過許多溫情，便選擇再次造訪舊地，然卻因行程規劃及身上現金不足，最終受困異地，所幸被熱心民眾發現後通報警方到場協助。員警除提供暫時棲身處所及麵包讓其果腹，也協助申請川資救助，順利解決返家難題，讓唐男再度感受到臺中濃濃的人情味。

臺中市政府警察局第三分局立德派出所警員黃致皓、詹子毅日前凌晨1點多執行巡邏勤務時，獲報火車站周邊有民眾長時間徘徊，疑似需要協助，隨即前往關心。熱心民眾向警方表示，稍早發現一名左腳受傷的男子獨自行走於路中，因擔心其安危，先將人帶至路旁安全處，進一步了解後發現該名男子視力不佳且非本地人，遂通報警方到場協助。經了解，該名唐姓男子來自北部，因臨時起意外出散心，選擇前往求學時曾居住過的臺中轉換心情，惟行程規劃不足，身上現金不多，導致旅程受困異地。

員警見唐男衣著單薄，又得知其已有一段時間未進食，考量深夜時段已無班車可搭，遂先協助申請川資救助，並將他帶返派出所暫時休息，同時提供麵包及開水充飢，待清晨班車恢復行駛後，員警再陪同唐男前往搭車踏上歸途。唐男對於警方在深夜給予的協助十分感謝，這趟原本迷惘無助的旅程，也因警方的關懷而感受到滿滿的人情溫度。

警方提醒，民眾若前往不熟悉的地區，建議事先規劃行程並檢視現金及隨身物品是否準備齊全，並確保手機電量充足，以便在必要時能尋求協助；另呼籲民眾，若於街頭發現疑似需要幫助的人，請不吝伸出援手並通知警方到場，共同協助其平安返回家人身旁。（照片記者鄭瑞芳翻攝）