重達2600噸全球最大！渢妙風場首批水下基礎組裝完工 宣布啟動海上工程

渢妙一已完工的水下基礎，重達2,400到2,600噸，在台北港完成組裝後暫存碼頭邊。吳馥馨攝



哥本哈根基礎建設基金（CIP）投資的渢妙離岸風場，今（29）日宣布3-1期所需的99支水下基樁（Pin Pile）已在世紀風電協助下於去年製造完畢，並已運抵台中港暫存；世紀風電也在台北港開始組裝首批套管式水下基礎（Jacket），並在今年啟動海事工程，工程進度為3-1期各案場最快，並維持於2027年下半年完工併網的目標。

渢妙風場位在台中市海域，距岸約35公里處，規劃設置33座14MW的巨型風機，共500MW。渢妙風場執行長Mark Wainwright表示，渢妙一是3-1期中進度遙遙領先，也是目前唯一融資到位並進入實質施工的案場。

Mark指出，因應渢妙一風場採用每座14MW的巨型風機，其水下基礎也是目前世界上最大型的水下基礎鋼構。其供應商、世紀風電介紹，每座水下基礎重達2,400到2,600噸，重量已是早期風機的2倍以上。

渢妙風場執行長Mark Wainwright宣布,今年是渢妙一的海上施工關鍵年。吳馥馨攝

Mark表示，每座離岸風場的建設周期約需7年，從最初規劃，到前置許可申請、地質鑽探、採購、製造、建設、通電；渢妙一已在2025年3月完成銀行融資，今年剛進入第6年，也是渢妙一風場海上施工關鍵年，隨著首批水下基礎完工，海上施工啟動，代表渢妙一風場計劃已從圖紙設計規劃轉變成真，朝完工、降低曝險之路前進。

為因應台灣海峽較為鬆軟的土質，渢妙風場採用三隻腳的套管式水下基礎（Jacket），33座水下基礎則需要99支水下基礎基樁（Pin Pile）。

世紀風電介紹，渢妙一99支水下基礎基樁長達70米至80米，已在去年全部製造完畢，目前暫存在台中港，等待業主在今年3月、4月提貨；今年5月、6月將交付第一批水下基礎。

Mark表示，渢妙一33座水下基礎由世紀風場統包，為符合國產化要求，其中20座由世紀風電製造，最終在台北港完成組裝，另13座由韓國SK Oceanplant製造，也是運送到台北港由世紀風電協助儲存。

另外，渢妙一已在去年展開陸上變電站、陸域纜線施工，這是日後完工後，將海上所發的風電併入台電電網的關鍵工程。2026年則是渢妙一的「海上施工關鍵年」，今年起要安裝99支水下基礎基樁；緊接著，海上變電站將由越南運來台灣，並由台船環海翡翠輪協助安裝。

另外，今年也要建置2條、每條長達45公里的海上輸出海纜；隨著明年開始安裝海上風機，再開始舖設陣列海纜，首次送電約在明年年中，明年底全場送電。

