重量級併購案成定局！ 三商壽1股換0.2486股玉山金

玉山金打算以每0.2486股換發1股三商壽股票，明年1月23日召開股東臨時會通過合併案。（圖：玉山金控網頁）

玉山金控併購三商美邦人壽案終於塵埃落定，玉山金控及三商美邦人壽今天（5日）通過雙方合意併購，玉山金打算以每0.2486股換發1股三商壽股票，換完後三商壽股東將持有8.31%玉山金股權，玉山金整體資產規模將擴大到5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司。三商壽則表示，併購案不會影響任何員工權益。

根據雙方董事會決議，玉山金打算以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權。雙方董事會今天通過，明年1月23日召開股東臨時會通過本合併案，本案還要主管機關審議核可後才能生效。

市場分析，本案是繼台新新光金合併後，國內金融圈另一樁重量級整併。併購完成後，玉山金將正式跨足壽險版圖，補齊金控事業版圖最後一塊拼圖，也象徵金控產業進入「大者恆大」的新階段。