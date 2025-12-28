「重量級千萬超跑」齊聚快閃登台！電能化的超跑革命，會改變Lamborghini的靈魂嗎？

在高性能汽車產業邁入電能化新浪潮之際，Lamborghini以全新姿態定義「速度與永續」的新平衡。台灣總代理嘉鎷興業於27日至29日，在台北信義區富邦美術館附屬商業棟舉辦「蠻牛犇擎盛典」，首度集結品牌全車系混合動力陣容：V12 HPEV超級跑車Revuelto、插電式混合動力Urus SE、以及全新V8超跑Temerario。這不僅是一場展示義式工藝的品牌盛宴，更象徵 Lamborghini電氣化戰略「Direzione Cor Tauri」邁入關鍵階段。

面對全球汽車產業的減碳浪潮，超跑品牌如何兼顧「速度信仰」與「永續責任」成為關鍵命題。Lamborghini的解答，是以「高性能混合動力」（High Performance Electrified Vehicle, HPEV）重新定義未來。

從研發到製造，Lamborghini已在義大利Sant’Agata Bolognese工廠實現超過10年的碳中和營運，並將全車系導入混合動力架構，朝向2030年全面電能化邁進，同時延續「勇於突破（Brave）、出乎意料（Unexpected）、真實純粹（Authentic）」的品牌精神。

這次登場的3大主角為：

1、Revuelto：V12電能巨作如何重新定義速度標竿？

作為Lamborghini首款V12 HPEV超級跑車，Revuelto展現品牌在電氣化工程上的巔峰成就。其全新V12引擎可輸出813hp，結合3具電動馬達後，綜效輸出高達1,001hp，極速突破350 km/h。更重要的是，這是Lamborghini首次在V12車型上導入雙離合器變速箱，使換檔效率與動力傳遞更為銳利。

在空氣力學上，Revuelto以碳纖維單體車架結構搭配主動式氣流管理系統，不僅提升穩定性，也為高性能電動化跑車樹立技術新標竿。這款車代表的不只是速度，更是品牌技術哲學的轉捩點。

作為品牌首款V12 HPEV高性能混合動力超級跑車，代表Lamborghini於性能工程與電能化發展上的重大躍進。（嘉鎷興業提供）

2、Urus SE：高性能SUV的電能進化是奢華市場的新常態？

全球SUV市場正快速電氣化，而Lamborghini以Urus SE作為品牌首款插電式混合動力Super SUV，明確回應這一趨勢。搭載4.0升雙渦輪增壓V8引擎與電動馬達，綜效輸出達789 CV，0至100 km/h加速僅需3.4秒。相較前代Urus，碳排放降低高達80%，顯示品牌在高性能與永續間取得精準平衡。

同時，Urus SE也強化智慧化車載科技與空氣力學設計，使其成為兼具賽道血統與日常實用性的代表。

3、Temerario：V8混合動力超跑會掀起新世代競爭嗎？

全新Temerario是Lamborghini新世代性能哲學的體現。其革命性V8引擎轉速可達10,000 rpm，綜效輸出達907hp，在性能與駕馭平衡之間取得突破。選配「Alleggerita」輕量化套件後，整體下壓力提升67%，空氣力學效率提升62%，賽道導向特質更加明確。

對台灣市場而言，這場「蠻牛犇擎盛典」不僅是產品亮相，更是對高端客群展示品牌電能化願景的重要時刻。隨著豪華電能車市場持續擴張，Lamborghini以義式精神與創新工程證明：駕馭的靈魂依然存在，只是燃料變得更聰明也更永續。

