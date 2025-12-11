重量級卡司民歌音樂會12/20屏東市登場 周佳琪揭開暖身序幕

屏東市長周佳琪（右四）等人，為「那些年～我們一起唱過的民歌音樂會」揭開暖身序幕。

▲屏東市長周佳琪（右四）等人，為「那些年～我們一起唱過的民歌音樂會」揭開暖身序幕。

屏東市公所將於二十日盛大舉辦「那些年～我們一起唱過的民歌音樂會」，民歌界重量級卡司齊聚，不僅要喚起中壯年的青春記憶，更讓音樂跨越世代、凝聚屏東。

這場「那些年～我們一起唱過的民歌音樂會」的預告活動，十一日在屏東太平洋百貨一樓廣場展開，由彭佳霓領唱，搭配屏東復興國小學生合唱團與南台灣交響樂團伴奏，率先揭開暖身序幕。

屏東市長周佳琪和眾多貴賓紛紛以藍白的經典穿著亮相，象徵民歌年代的純粹與自由精神，讓人瞬間回到青春歲月；周佳琪更在現場背上木吉他，與孩子們一同合影，展現民歌精神「人人能唱、人人能感動」的真諦。

屏東市民代表會主席林淑香表示，屏東市公所舉辦的活動，年年創新、主題豐富、形式多元，這次民歌音樂會更展現市公所在文化推廣上的努力與成果。

周佳琪說，這次活動不僅是一場音樂會，更是一場跨世代的交流，希望讓年輕朋友認識民歌的淳厚魅力，也讓走過民歌時代的人再次喚起心底最單純的感動。

周佳琪與林淑香邀請市民朋友踴躍參與，活動採免費入場，期盼在冬夜裡與大家共同渡過一場最動人的民歌盛宴，用歌聲點亮屏東最美的夜。

「那些年～我們一起唱過的民歌音樂會」將於二十日晚間七時，在屏東千禧公園登場，邀請天籟之音齊豫、民歌大師葉佳修、民歌天后鄭怡、金曲歌后許景淳、經典歌后于台煙、深受樂迷喜愛的南方二重唱，再加上南台灣交響樂團與復興國小合唱團的跨世代合作，譜寫屏東最動人的音樂篇章。

屏東市公所同時特別準備兩千顆全台知名的關北紅豆餅，紅豆餅上烙印「屏東市徽」與「幸福屏安」字樣，展現對市民朋友的祝福；這份甜蜜不僅是美食，更是一份屏東專屬的幸福記憶，活動當天，民眾在公所臉書按讚即可兌領分享甜美。