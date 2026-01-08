重量級大咖！米高福克斯驚喜現身《誠實診療室》第三季飆戲福伯

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV 暖心療癒神劇《誠實診療室》第三季即將回歸，由經典美劇《追愛總動員》傑森席格與《印第安納瓊斯》「福伯」哈里遜福特領銜主演，兩人在劇中飾演師徒關係的心理治療師。日前釋出最新預告和首波劇照搶先看，重量級大咖《回到未來》系列米高福克斯更驚喜現身，令人期待他與福伯的精彩對手戲火花。

這部觸動人心、笑中帶淚的溫馨喜劇影集，以輕鬆、幽默與智慧的風格處理深刻人生議題，廣受全球觀眾好評。第一季播出後廣受好評，於爛番茄網站獲得 91% 新鮮度，第二季同樣表現亮眼，更以 97% 新鮮度的高分整體表現超越第一季。

廣告 廣告

主要創作團隊《泰德拉索：錯棚教練趣事多》比爾勞倫斯也分享第三季故事脈絡：「如果第一季談的是『悲傷』，第二季是『寬恕』，那麼第三季將聚焦於『向前邁進』。」新一季的《誠實診療室》將帶領角色走出過往陰影，進入人生下一篇章，包括吉米準備面對女兒艾莉絲即將離家上學的心境轉折，以及各角色在經歷寬恕後，如何勇敢踏上屬於自己的全新旅程。

《誠實診療室》第三季除原班人馬回歸之外，還集結多位話題卡司，包括《泰德拉索：錯棚教練趣事多》布雷特戈德斯坦、《冒牌條子》小戴蒙韋恩斯、《購物狂的異想世界》溫蒂馬利克、《追愛總動員》蔻碧史莫德等特別回歸演出。

同時迎來《絕地救援》傑夫丹尼爾以及米高福克斯加盟演出，為新一季注入更多笑淚交織的精彩火花。《誠實診療室》第一、二季於Apple TV 熱播中，第三季將在1月28日於Apple TV全球首播。

【看原文連結】

更多自由時報報導

妳是我的眼！蕭煌奇神秘老婆被野生捕獲 原來是短髮正妹

蔡依林大動作反擊抹黑！挨告對象竟是《星光》女歌手

恭喜！49歲蕭煌奇拋出震撼彈 閃電宣布結婚

震撼彈！蕭煌奇首度認愛就結婚 是否當爸回應了

