重量級應援嘉賓！東京聽奧倒數3天 賴清德秀手語打氣：Team Taiwan加油

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德與網球好手林家文拍攝影片，為參加東京聽奧的台灣選手加油打氣（圖／翻攝自運動部臉書）

2025東京達福林匹克運動會（Tokyo Deaflympics）即將於11月15日至26日在日本東京舉行，台灣聽奧代表隊正緊鑼密鼓準備。總統賴清德特地在選手出發前以錄影形式加油打氣，親自示範手語「Team Taiwan 加油！」以行動表達對運動員的支持與祝福。

聽奧倒數時刻，運動部近日陸續釋出宣傳影片，為我國聽奧選手加油。最新釋出的影片由總統賴清德與網球好手林家文共同拍攝，現場手語老師則為中華民國聽障者體育運動協會秘書張震宇。賴清德表示，上一屆巴西聽奧，林嘉文拿下一金兩銀共三面獎牌，讓賴清德大力比讚：「實在厲害，真不簡單」

林家文則回應，她會繼續努力，這次東京聽奧也有很多台灣優秀的運動選手參加。賴清德也接續介紹，今年東京聽奧，台灣有76位選手參賽，將在11項競賽跟各國好手一較高下，「我也相當期待！」最後，在林家文的邀請下，兩人一起比出「Team Taiwan 加油！」的手語，表達對運動員的支持與祝福。

達福林匹克運動會是全球聽障運動員最高層級的賽事，今年聽奧代表隊參賽種類包含田徑、羽球、網球、游泳、跆拳道等，選手們歷經長期集訓，展現出堅定的意志與不屈的精神。其中，備受矚目的網球好手林家文，將代表我國出戰女子單打與混合雙打項目。

林家文目前任教於台南一中，過去在國際聽障體壇屢創佳績——2025澳洲聽障網球錦標賽奪得女雙金牌、女單銅牌；2022巴西聽奧則包辦女雙金牌、女單與混雙銀牌；早在2017年土耳其聽奧，她就以女單與女雙雙料金牌，成為台灣史上首位在聽奧網球項目拿下雙金的選手。



