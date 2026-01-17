重量級粉絲到場！賴清德現身洪榮宏「舊情綿綿」演唱會

金曲歌王洪榮宏今（17）日在高雄流行音樂中心開唱，舉辦「舊情綿綿」演唱會，現場來了超大咖粉絲「總統賴清德」。總統一現身，立刻引起現場掌聲雷動，氣氛瞬間沸騰。

活動開始前，賴清德特別前往後台為洪榮宏加油打氣，並祝福演出成功。演唱會時，賴清德在台下聽歌聽得如癡如醉，還被現場民眾目擊全程聽到最後，堪稱鐵粉級支持。

賴清德到洪榮宏演唱會後台給他打氣。圖／阿爾發音樂提供

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

迎建城321年 320+1嘉義市城市博覽會12/12登場

金曲36／呂士軒奪金曲歌王！舉獎盃高喊：這是我最接近周杰倫的樣子

許富凱母親節唱破音！ 看粉絲合照潰堤：謝謝你們陪我走過