重量級貴賓！蕭美琴壓軸逛金博會 心繫AI運用、金融防詐

財經中心／師瑞德報導

2025金博會今（9）日收官，副總統蕭美琴連訪中信與台新新光展區。中信展示「AI信用卡秘書」，以生成式AI比對卡權益、統計支出並即時風險預警；台新新光主打金融防詐、AR退休理財與永續點數生態。現場人潮踴躍，智慧金融成最大亮點。（圖／中信金提供）

2025台北國際金融博覽會今（9）日進入最後一天，副總統蕭美琴到場參觀多家金控展區，聚焦智慧金融、資安防詐與永續應用。中信金控展示10項創新服務，其中「AI信用卡秘書」成為亮點；台新新光金控則以「未來金融城市・智慧前行」打造沉浸式情境，從防詐、退休到綠色消費一次到位。

中信金控：用卡攻略與風險預警一次給

蕭美琴抵達中國信託金融控股公司展區，由中信銀行個金執行長楊淑惠、證券事業長張浴澤與資訊長賈景光陪同導覽，實際體驗中信信創首推的「AI信用卡秘書」。

中信金控說明，該服務運用生成式AI（Gen AI）比對各卡權益與商店優惠，為客戶產製「專屬用卡攻略」，並可彙整消費明細、提供節流建議；系統亦會依用戶習慣主動偵測潛在交易風險，發送提醒協助交易確認，保障持卡安全。蕭美琴肯定以AI優化用戶體驗與資安的作法，並與團隊交流金融科技落地場景。

台新新光金控：防詐×退休×永續一次體驗

副總統還參觀「台新新光金控」在台北世貿一館打造的沉浸式展區，由新光人壽董事長魏寶生導覽。展區以三大主題呈現智慧金融最新應用：

「台新新光金控」以「未來金融城市・智慧前行」為題，在世貿一館規劃沉浸式展區，由新光人壽董事長魏寶生親自導覽。展區以金融防詐、退休理財與永續金融為主軸：其一，運用AI智能辨識與互動遊戲呈現最新識詐機制，強化民眾資安意識；其二，導入AR眼鏡打造退休情境，讓參觀者在體驗中理解長期資產配置；其三，以「台新Point」串聯綠色消費與新版兌點功能，推廣日常實踐的永續生活。主舞台並於每日下午1時至4時30分舉行「塔臺集會」活動，結合互動體驗與專題分享；完成LINE集章任務即可兌換紀念品，現場人潮踴躍、氣氛熱絡。

