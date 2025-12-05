重量級ETF新成分股出爐！0050四進四出 0056三進三出

重量級ETF季度調整出爐！同樣追蹤臺灣50指數的兩檔市值型ETF元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）此次四進四出；規模最大的高股息ETF元大高股息（0056）則三進三出；分割後人氣直線上升的「小台積」富邦科技（0052）新納兩檔並刪除一檔。

臺灣指數公司5日公告富時羅素系列指數季度調整結果公告，包含臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣高股息等指數審核結果，相關成分股納入及刪除之變動將自12月19日（星期五）交易結束後生效（亦即自12月22日（星期一）起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

其中，追蹤臺灣50指數的元大台灣50和富邦台50成分股將新增貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、健策（3653）、南亞科（2408）；刪除中租-KY（5871）、和碩（4938）、上海商銀（5876）、陽明（2609）。

追蹤臺灣中型100指數的元大中型100（0051）則新增及刪除七檔，納入中租、禾榮科（7799）、和碩、上海商銀、創見（2451）、穎崴（6515）、陽明；刪除貿聯、致茂、遠雄（5522）、健策、愛山林（2540）、南亞科、佳世達（2352）。

追蹤臺灣資訊科技指數的富邦科技新增兩檔、刪除一檔，納入創見、穎崴；刪除佳世達。

追蹤臺灣高股息指數的元大高股息成分股此次新增及刪除三檔，納入玉山金（2884）、長榮航太（2645）、台灣大（3045）；刪除東元（1504）、中租、臻鼎-KY（4958）。

此外，臺灣高股息指數自指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在五個交易日內調整，過渡期間生效日為12月22日、23日、24日、26日及29日。

