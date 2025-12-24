重金屬中毒怎麼解？醫曝「銅板價蔬菜」 竟是最強解毒食物

汞中毒是重金屬中毒的常見原因之一，萬一吃下被汞汙染的魚類與海鮮，就可能造成汞中毒。該如何預防汞中毒？吃什麼能解毒呢？

防汞中毒必學

食藥署署長、台灣大學毒理學研究所教授姜至剛指出，汞汙染為全球性的議題，但可以透過一些預防措施來減少暴露和汙染的風險。

保持均衡飲食，不要偏食，攝取各種食物類型有助於減少特定汞來源的暴露。 魚類含有多種人體所需營養素，如Omega-3和優質蛋白質，可適量食用多種魚類，有助於分散汞暴露的風險。 孕婦、備孕婦女和幼童對於汞中毒的風險更高，因此應減少大型魚類的攝取。 選擇具有生產履歷或信譽良好業者所販售的產品，以確保其符合相關安全標準。 補牙改用樹脂等其他不含汞替代品以取代銀粉（含汞）的使用。 不購買來路不明、標示不清的美白化妝品。 選購符合CNS國家標準或具有環保標章的含汞商品（如燈泡、燈管、電池等）。 選購品質優良的LED燈，代替含汞的日光燈。

6營養素能解毒

1.蛋白質

含硫氨基酸的蛋白質，能與汞結合成為穩定的化合物，發揮解毒作用。富含蛋白質的食物有很多，可分為植物性蛋白質和動物性蛋白質，其中以肉類、海鮮等蛋白質的含量較高。

2.硒

在體內能對抗無機汞和有機汞的毒性，減輕汞中毒的症狀。硒是微量元素，身體所需的量不多，基本上從日常飲食就能攝取到充足的硒，不需要額外補充，攝取過量的硒反而可能對身體造成危害。

3.鋅

能誘導出金屬硫蛋白與汞結合，有解毒、防止汞中毒的作用。身體無法製造與儲存鋅，所以每天都需要從食物中攝取或額外補充，肉類、魚類和海鮮是鋅含量豐富的食物來源。

4.維生素A

能抑制有機汞對小腦及神經纖維組織的毒性作用。富含維生素A的食物有2大類，動物性來源如魚肝油、肝臟類食物；植物性來源如深綠色及深黃色蔬果。

5.胡蘿蔔

含有大量的果膠物質，這種物質能與汞結合，降低體內汞的濃度，是有效的解毒食物。

6.維生素E

對甲基汞毒性有防禦作用，能拮抗甲基汞和乙基汞的毒性。維生素E是一種常見的營養素，存在於很多食物中，堅果類、油類及深綠色蔬菜都是極佳的食物來源。

