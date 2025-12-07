重金屬主唱搖身變外交官「打中」芬蘭口味 林昶佐曝獨門外交策略

〔記者黃靖媗／台北報導〕前立委林昶佐今年7月抵達芬蘭，正式就任我國駐芬蘭代表，至今已逾4個月。林昶佐接受本報專訪分享自己如何善用重金屬樂團主唱的多重身分，在芬蘭力推台灣外交，突破國際場合中受到的限制，不僅因重金屬與當地政要結緣，也藉由媒體曝光推進外交工作。

在結束外交部與文化總會在芬蘭舉辦的「F:F:F-Formosa:Finland:Fest.」音樂節後，林昶佐接受本報專訪，談及音樂節對台灣外交的助益時說，「(舉辦音樂節)當然就是多了一個機會」，能讓過去較少參與台灣活動的當地政府、政界人士，以及各國外交官，可以共襄盛舉。他也透露，在活動現場其實看到許多過去不常參與台灣活動的芬蘭政界人士、外交官，以及多國大使館人員等出席，讓代表處同仁感到非常振奮且有成就感。

林昶佐指出，台灣近年在國際上被討論到的議題，多以區域安全、民主韌性、半導體供應鏈等較「硬」的議題為主，希望能用歐洲台灣文化年以及音樂節活動，平衡大眾對台灣的感覺，讓國際看到台灣溫暖、有溫度的魅力與吸引力，「民主指數、自由指數、人權指數都只是數字，都是比較硬的東西，文化活動能讓台灣不只有實力，也有魅力」。

林昶佐除了曾創立時代力量、擔任8年立委之外，也是國際知名重金屬樂團「閃靈」的主唱。帶著重金屬樂團主唱的身分赴「重金屬樂之都」芬蘭擔任外交官，受到外界許多質疑，但也有很多對如何融入重金屬音樂與外交工作的好奇。

林昶佐說，世界各國政務任命大使都有各式各樣的理由，他本身就是重金屬歌手，來到最喜歡重金屬的國家的連結，的確有「打中」芬蘭人，與政界朋友開會時，「常常講沒幾句嚴肅的題目，就聊到重金屬去，然後就建立彼此共同的興趣與友誼」。

林昶佐認為，重金屬讓他有更多與芬蘭政界建立私交的機會，他因為重金屬結緣的政界人士們，還會介紹「某國大使、大使夫人、某個國會議員也是(重金屬樂迷)」，進一步互相介紹認識；他說，「重金屬算是一個語言方式」，喜歡聽重金屬音樂的芬蘭人橫跨各領域，讓他容易被介紹到各種不同網絡，與各方溝通各種藝文內容，他也曾有機會在芬蘭推廣台灣設計作品。

林昶佐也以文化切入，拓展台灣駐芬蘭代表處在當地媒體的曝光，就任後積極接受多家芬蘭主流媒體專訪。林昶佐說，10幾年前以閃靈身分來到芬蘭時，他就認識許多當地媒體圈朋友，這次就任代表後，起初接受多家媒體的娛樂版面專訪，之後逐漸被看到，進而得到登上政治版面的機會。

林昶佐說，台灣在國際政治場合本身就受到很大的限制，但「我們不能沒有聲音」，透過媒體讓芬蘭社會大眾認識台灣、知道台灣是相當重要的；他透露，過去幾個月以來，幾乎每次只要有芬蘭代表處相關的主流媒體報導刊出，就會有訊息已石沉大海的洽問對象突然回信並主動提出邀約，「(台灣的)工作節奏很緊迫盯人，但在芬蘭如果用同樣的方法，就有點不禮貌」，最好的方式是向對方分享「我又上了一間媒體，做了有趣的事」，對方便會主動答覆他原先想問的問題。

林昶佐指出，媒體報導不僅讓台灣能見度曝光，也是他外交工作上的助力，過去4個月的任期算是正在摸索中的「Beta版」，他期許明年針對以文化推展台灣，做出更全面、更精緻的計畫。

