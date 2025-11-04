重金屬魂燃起！高市早苗祝賀母校社團賀電曝

▲日本首相高市早苗過去曾是重金屬樂團鼓手。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗在學生時期曾經是重金屬樂團的鼓手，熱愛重金屬搖滾樂，在大學時也曾參加過加入了輕音部。近日一封高市早苗祝賀母校神戶大學輕音部活動的賀文在社群平台曝光，內容中，高市早苗表示因「外交行程繁忙」無法親臨現場，否則她真想帶著鼓棒衝過去。

根據西日本新聞報導，高市早苗一封祝賀母校神戶大學社團活動的賀電文，在社群掀起熱烈話題，這封賀文的對象是「神戶大學輕音樂部創部60周年紀念活動」，社慶在11月1日、2日於神戶的Live音樂表演場地Chicken George舉行。

廣告 廣告

高市早苗畢業於神戶大學經營學部經營學科，在大學時期也市輕音部的社團成員之一，她在信中表示，她現在就想拿著鼓棒衝去「Chicken George」一同歡慶，但因外交相關行程已經排定，無法如願參加，她感到有些遺憾。

高市早苗懷念青春時代的美好回憶，但她也體認到自己國家的重要掌舵者，必須不停地前進並做出決策，哪怕是一刻的延誤都不允許，必須以堅定的決心持續前進，開拓日本的未來

參加活動的現場樂團「高揚世界」（Koyosekai）鼓手內藤皓介在社群平台X上分享祝電賀文，他坦言，「參加過許多現場演出，還是第一次收到首相的祝電。而且不能來的理由也帥得太超過了吧！」他也透露，從他20多年前加入輕音部以來，其實一直都有收過高市的祝賀，強調高市多年來一直都有在關心社團發展。

貼文吸引一千多萬人觀看，許多日本民眾留言直呼，「這真是太酷了」、「能感受到她是真的想去」；也有人笑稱，「要是首相真的跑來，那可能就麻煩了」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市早苗內閣支持率高達82%！歷代僅輸1人 關西大媽形象鮮明

高市早苗喊話金正恩舉行領袖會談！承諾在首相任內解決綁架問題

高市早苗與林信義會面惹怒北京 矢板明夫：日中台關係現微妙轉變