重金誘惑淪毒梟車手！美、加2男行李藏近億元大麻闖關被逮 下場出爐

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【記者張沛森／桃園報導】分別為加拿大籍及美國籍的2名男子受上游毒販以金錢誘惑，在今年2月中旬以行李夾藏總重逾61公斤、價值近億元大麻入境，經海關攔檢發現通報桃園市調處後移送桃園地檢署，2人不僅遭羈押，全案也在近日依運輸第二級毒品罪嫌起訴。

桃園地檢署表示，加拿大籍男子IYOW（19歲）、美國籍男子THOMAS（30歲）貪圖1萬元加幣（約23萬1千元台幣）及4萬5千元（約142萬元台幣）之報酬，先後於2月11日及2月20日，自加拿大多倫多與美國洛杉磯以夾藏在行李方式各自夾帶運輸淨重33.958公斤及27.082公斤之第二級毒品大麻入境，經臺北關攔檢發現通報桃園市調查處移送地檢署，由緝毒專組檢察官周欣儒訊問後，均向法院聲請羈押禁見獲准。

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全案近日偵結，認2人均涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品等罪嫌而提起公訴，並考量查獲毒品數量甚鉅，保管不易，且有侵害人體健康而危害保管人員安全之風險，係屬易生危險之物品，已於偵查終結前依法先由依檢察官職權核發命令取樣後銷燬，減少毒品保管風險、落實新世代反毒策略。

桃園地檢署指出，本案所查扣第二級毒品大麻凈重高達61.040公斤，市價更達9千萬餘元，並可供12萬餘人次施用，流入市面將造成極大危害，戕害國人身心甚鉅，所幸經檢調海關合力即時攔阻，始未影響國人及治安，展現政府截毒於關口、緝毒於境內之反毒決心。地檢署會持續與緝毒機關合作，齊力打擊毒品犯罪，亦呼籲有心人士勿輕易以身試法，害人又害己。

扣案的大麻。桃園地檢署提供

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