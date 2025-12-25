重開不到2個月 宜蘭碧候溫泉休園原因曝光

宜蘭縣碧候溫泉因園區內局部修繕公告休園，明年1月移還南澳鄉公所後，如經部落會議同意後即可再對外開放。（圖／宜蘭縣政府）

宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉因凱米、康芮颱風影響而封園，歷經13個月修復後，今年11月1日重新開園，但開放不到2個月又宣布休園，縣府25日解釋，園區營運不成問題，是考量明年1月要移還給南澳鄉公所，因局部修繕才休園。

宜蘭縣政府在民國111年代管碧候溫泉3年，113年受凱米、康瑞颱風影響，造成碧候溫泉聯外道路受損、園區邊坡坍方，縣府考量遊客安全，113年9月30日休園。

今年10月縣府邀集南澳鄉公所等單位，討論碧候溫泉開園可行性，雖然聯外道路還在施作復建工程，但不影響通行，園區邊坡復建工程則已完工，因此敲定11月1日重新開園。

不過，縣府在12月22日發文公告碧候溫泉即日起休園，由於才重新開園不到2個月，再度休園引發關注。對此縣府工商旅遊處表示，園區內並無安全性的疑慮，營運也不受影響，也只是局部修繕，如泡湯池與路面磁磚脫落修復。

工旅處表示，雖然只是小修繕，但也沒辦法讓遊客泡湯，一旁還有工人在修復，另外考量有部分修繕需要以水泥澆灌，容易受天氣影響，因此才公告休園；修繕工程預計今年底就可以完工，也會在明年1月移還給南澳鄉公所。

南澳鄉公所表示，碧候溫泉移還給公所後，經部落會議同意通過後，即可對外開放。

